Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как уберечь ребенка от опасности: важно знать каждому родителю

Психолог назвала главные правила для детей и взрослых

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:46
Учите своего ребенка правилам безопасности
Учите своего ребенка правилам безопасности
Фото: stocksnap.io

По новостях каждый день можно услышать много ужасных историй, которые происходит с детьми: кражи, изнасилования, буллинг и кибер-вымогательства. Поэтому для родителей важно, как можно раньше научить своих детей правилам безопасности, отмечает психолог Лариса Суркова. Ранее мы уже писали про психологическую безопасность ребенка: пять правил воспитания детей от семейного психолога.

Цена воспитания и проблемы украинских детских садов – смотрите видео:

На своей странице в Instagram психолог назвала четыре основных правила, которые должен знать каждый родитель и применять каждый ребенок.

1.Лучше отпускать детей одних с 10 лет. Но "лучше" – это ключевое слово. Мы живем в разных городах и деревнях, многим на работу, и родители вынуждены отпускать детей одних.

Что можно сделать если вы в такой ситуации? В ближайшие дни пройдите с ребенком вместе по самому безопасному маршруту. Пусть он будет длиннее. Но если можно обойтись без гаражей, лесов и так далее, то лучше так.

2.Как правило в одно место идет несколько детей, и возможно хоть один родитель. Объединяйтесь, возможно даже дежурьте – так будет спокойнее.

3.Сейчас многие кричат "запретите говорить со взрослыми". Да, мы просим не вступать в контакт, не задавать вопросы, но это, к сожалению, не всегда может помочь. Кроме того, ребенку может понадобиться помощь, а мы, перегнув палку с "пугалками", можем ее лишить, поясняет психолог.

Читайте также:
Психологическая безопасность ребенка: пять правил воспитания детей от семейного психолога

"Вот что, правда, важно – будьте честны с детьми. Они должны знать, что взрослые не всегда хорошие. не всегда говорят правду и могут быть опасны. И это вопрос нашей объективности по жизни, а не только после обсуждения каких-то несчастий", – советует Лариса.

4. Самое печальное. Вокруг очень большое количество психически больных людей. А осенью их состояние отягощено. Как уберечь детей и уберечься самим от таких людей? Не вступать в контакт – никакой, ведь для них, что угодно стимул.

"Главное, что мы можем сделать – это максимально долго быть рядом с детьми. Договаривайтесь с соседями, знакомыми. Я понимаю, что страшно создавать миру через решетку для детей, но пока никто не предложит вам другого", – подытожила психолог.

Тем временем мы выяснили, как улучшить свое психическое здоровье – узнайте семь полезных советов.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Почему важно принять и полюбить себя: три важных аргумента Как научиться принимать от жизни больше: три важных совета Мама или папа: кто должен разговаривать с детьми о сексе
дети воспитание психология
Реклама

Новости партнеров

Декупаж в ванной комнате (16 фото): красивые варианты оформления
Декупаж в ванной комнате (16 фото): красивые варианты оформления
У Росії
У Росії "поховали" Пугачову, Галкін приховує двійника
Весілля Софії Ротару справило небувалий ажіотаж: архівні фото
Весілля Софії Ротару справило небувалий ажіотаж: архівні фото
Скандальне весілля Собчак дійшло до глави РПЦ:
Скандальне весілля Собчак дійшло до глави РПЦ: "Відлучити!"

Популярные статьи

Сегодня, 05:07Fun

Супруги случайно взяли кота с собой в отпуск: правда вскрылась в аэропорту

Вчера, 17:25Events

Переход на зимнее время 2019 в Украине: что нужно знать

Вчера, 12:33Шоу-бизнес

У бывшего супруга Анастасии Заворотнюк отобрали квартиру

Вчера, 11:56Шоу-бизнес

Жена Сергея Лещенко нецензурно высказалась в адрес Сергея Притулы: реакция телеведущего

Вчера, 10:09Психология

Главные ошибки женщин в отношениях с мужчинами: всего три пункта

Вчера, 09:57Wellness

Почему болит живот: девять самых распространенных причин

Вчера, 09:28Fun

Как выглядит самая сексуальная девушка в мире: эксперт показал фото

Вчера, 08:02Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла две операции: последние новости о лечении актрисы

16 октябряFun

Фотосессию Ким Чен Ына высмеяли в сети: появились фото

16 октябряСтиль

Елена Зеленская прилетела в Ригу: какой наряд выбрала первая леди Украины

16 октябряШоу-бизнес

Определены 10 самых красивых женщин в мире

16 октябряШоу-бизнес

Кейт Миддлтон заподозрили в беременности: фотофакт

16 октябряПсихология

Мама или папа: кто должен разговаривать с детьми о сексе

16 октябряШоу-бизнес

В семье Ирины Билык случилось горе

16 октябряТехно

Microsoft ввела жесткий запрет в Windows 10

15 октябряWellness

Онкология после маникюра: лампы могут провоцировать подногтевую меланому

Новости партнеров

Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Настя Каменских призналась в жестоком избиении
Настя Каменских призналась в жестоком избиении
5 имен мужчин, которые станут лучшими мужьями
5 имен мужчин, которые станут лучшими мужьями
Корольова втратила волосся: з'явилося фото лисої співачки
Корольова втратила волосся: з'явилося фото лисої співачки
Наконец-то Светлана Лобода перестала скрываться: показала детей
Наконец-то Светлана Лобода перестала скрываться: показала детей
Девушка дня. Очаровательная жена вратаря Реала Альфонса Ареоля
Девушка дня. Очаровательная жена вратаря Реала Альфонса Ареоля
Полякова впервые рассказала, как была любовницей будущего мужа
Полякова впервые рассказала, как была любовницей будущего мужа
Так ли полезны гранаты, как мы думаем?
Так ли полезны гранаты, как мы думаем?