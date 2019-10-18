Как уберечь ребенка от опасности: важно знать каждому родителю

Психолог назвала главные правила для детей и взрослых

Учите своего ребенка правилам безопасности Фото: stocksnap.io

По новостях каждый день можно услышать много ужасных историй, которые происходит с детьми: кражи, изнасилования, буллинг и кибер-вымогательства. Поэтому для родителей важно, как можно раньше научить своих детей правилам безопасности, отмечает психолог Лариса Суркова. Ранее мы уже писали про психологическую безопасность ребенка: пять правил воспитания детей от семейного психолога.

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На своей странице в Instagram психолог назвала четыре основных правила, которые должен знать каждый родитель и применять каждый ребенок.

1.Лучше отпускать детей одних с 10 лет. Но "лучше" – это ключевое слово. Мы живем в разных городах и деревнях, многим на работу, и родители вынуждены отпускать детей одних.

Что можно сделать если вы в такой ситуации? В ближайшие дни пройдите с ребенком вместе по самому безопасному маршруту. Пусть он будет длиннее. Но если можно обойтись без гаражей, лесов и так далее, то лучше так.

2.Как правило в одно место идет несколько детей, и возможно хоть один родитель. Объединяйтесь, возможно даже дежурьте – так будет спокойнее.

3.Сейчас многие кричат "запретите говорить со взрослыми". Да, мы просим не вступать в контакт, не задавать вопросы, но это, к сожалению, не всегда может помочь. Кроме того, ребенку может понадобиться помощь, а мы, перегнув палку с "пугалками", можем ее лишить, поясняет психолог.

"Вот что, правда, важно – будьте честны с детьми. Они должны знать, что взрослые не всегда хорошие. не всегда говорят правду и могут быть опасны. И это вопрос нашей объективности по жизни, а не только после обсуждения каких-то несчастий", – советует Лариса.

4. Самое печальное. Вокруг очень большое количество психически больных людей. А осенью их состояние отягощено. Как уберечь детей и уберечься самим от таких людей? Не вступать в контакт – никакой, ведь для них, что угодно стимул.

"Главное, что мы можем сделать – это максимально долго быть рядом с детьми. Договаривайтесь с соседями, знакомыми. Я понимаю, что страшно создавать миру через решетку для детей, но пока никто не предложит вам другого", – подытожила психолог.

Тем временем мы выяснили, как улучшить свое психическое здоровье – узнайте семь полезных советов.

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