Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как уберечься от стресса: эффективный совет психиатра

Научитесь вовремя пополнять запасы ваших резервов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:14
Чтобы бороться со стрессом необходимо быть здоровым
Чтобы бороться со стрессом необходимо быть здоровым
Фото: Pexels

В современном обществе, где много информации, гаджетов, быстрый темп жизни, много контактов и обязанностей, стресс является частым спутником. И чтобы избавиться от него иногда не достаточно просто попить витаминов и антидепрессантов. Врач-психиатр Софья Доринская на своем YouTube-канале назвала очень эффективный способ, как избежать стресса.

Как можно неординарно преодолеть стресс – смотрите видео:

По ее словам, стресс – это биологическая реакция организма на внешние или внутренние раздражители. Это может быть что-угодно – плохая погода, некачественная еда, другие люди, социально-экономические условия, резкая или внезапная боль.

Врач также рассказала, как организм реагирует на стресс: "Когда на организм начинается давление, он начинает мобилизацию всех своих ресурсов. В первую очередь идут резервы – вы хорошо питаетесь и у вас здоровый организм. Если резервов нет или они истощились, тогда происходит мощнейший стресс, который очень пагубно сказывается на всем организме", – пояснила Даринская.

Именно наличие хороших резервов, то есть здорового организма, поясняет психиатр, помогает вам уберечься и в случае необходимости – справиться со стрессом.

Читайте также:
Здравствуй, школа! Как помочь ребенку справиться со стрессом

"Чтобы избежать полной разбалансировки вашего организма и не привести к серьезным болезням, вовремя пополняйте свои резервы", – говорит Софья.

Это значит, что сейчас, когда вы чувствуете себя хорошо, необходимо работать над наполнением своих резервов – основа, это сбалансированное питание со всеми необходимыми минералами и витаминами. Кроме того, умерьте прием различных антидепрессантов и успокоительных, потому что они могут только усугубить ситуацию.

Ранее мы выясняли, как научиться правильно отдыхать.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как полюбить понедельники: советы психолога Почему дергается глаз: причины нервного тика Маша Ефросинина раскрыла секрет борьбы со стрессом
здоровье стресс психология
Реклама

Новости партнеров

Волочкова в бикини переполошила Instagram
Волочкова в бикини переполошила Instagram
Кравець з Квартал 95 поділилася особистим болем
Кравець з Квартал 95 поділилася особистим болем
Ученые: дамы с пышными бедрами имеют 2 очень важных преимущества
Ученые: дамы с пышными бедрами имеют 2 очень важных преимущества
Водолазка, сапоги и мини - модный код осени 2019! Фото
Водолазка, сапоги и мини - модный код осени 2019! Фото

Популярные статьи

Сегодня, 09:42Fun

Похудевшая на 73 кг женщина раскрыла главное правило сброса веса

Сегодня, 05:00Психология

Гороскоп на 2 октября: все знаки зодиака

Сегодня, 04:58Fun

Показали фото девушки с "самыми красивыми ягодицами"

Вчера, 17:02Шоу-бизнес

Скандал вокруг фото Заворотнюк: экс-сотруднице клиники грозит наказание

Вчера, 13:36Fun

1 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 12:11Шоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось: почему все так считают

Вчера, 11:44Fun

Том Круз в киевском метро: забавная реакция пользователей сети

Вчера, 09:14Fun

Мужчина 17 лет прятался от полиции в горах: его нашли благодаря мусору

Вчера, 08:48Шоу-бизнес

"Моя прекрасная няня": как сейчас выглядят главные герои сериала

Вчера, 05:53Fun

На фото впервые показали "корабль-призрак" из прошлого века

30 сентябряШоу-бизнес

Ирина Билык показала, как выглядит ее мама

30 сентябряFun

30 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

30 сентябряFood

Как правильно варить булгур на плите

30 сентябряШоу-бизнес

Сергей Лазарев впервые показал дочь от суррогатной матери: фото

30 сентябряEvents

Вера, Надежда, Любовь и София: лучшие поздравления и открытки с днем ангела

30 сентябряFun

Невеста бросила жениха и вышла замуж за свадебного музыканта

Новости партнеров

Сколько лет детям Леры Кудрявцевой
Сколько лет детям Леры Кудрявцевой
Жена Степаненко демонстрирует идеальную фигуру на пляжах Турции
Жена Степаненко демонстрирует идеальную фигуру на пляжах Турции
Экзотическая подруга португальского новичка Александрии
Экзотическая подруга португальского новичка Александрии
В Индии на свет появилась девочка-осьминог: что случилось?
В Индии на свет появилась девочка-осьминог: что случилось?
Спальня в однокомнатной квартире: как осуществить мечту
Спальня в однокомнатной квартире: как осуществить мечту
Колишня дружина Потапа Горова прокоментувала пісню для Каменських
Колишня дружина Потапа Горова прокоментувала пісню для Каменських
Актриса Вероника Кастро заявила о завершении своей карьеры
Актриса Вероника Кастро заявила о завершении своей карьеры
Декорируем стену в гостиной
Декорируем стену в гостиной