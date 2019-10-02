Как уберечься от стресса: эффективный совет психиатра
Научитесь вовремя пополнять запасы ваших резервов
В современном обществе, где много информации, гаджетов, быстрый темп жизни, много контактов и обязанностей, стресс является частым спутником. И чтобы избавиться от него иногда не достаточно просто попить витаминов и антидепрессантов. Врач-психиатр Софья Доринская на своем YouTube-канале назвала очень эффективный способ, как избежать стресса.
Как можно неординарно преодолеть стресс – смотрите видео:
По ее словам, стресс – это биологическая реакция организма на внешние или внутренние раздражители. Это может быть что-угодно – плохая погода, некачественная еда, другие люди, социально-экономические условия, резкая или внезапная боль.
Врач также рассказала, как организм реагирует на стресс: "Когда на организм начинается давление, он начинает мобилизацию всех своих ресурсов. В первую очередь идут резервы – вы хорошо питаетесь и у вас здоровый организм. Если резервов нет или они истощились, тогда происходит мощнейший стресс, который очень пагубно сказывается на всем организме", – пояснила Даринская.
Именно наличие хороших резервов, то есть здорового организма, поясняет психиатр, помогает вам уберечься и в случае необходимости – справиться со стрессом.
"Чтобы избежать полной разбалансировки вашего организма и не привести к серьезным болезням, вовремя пополняйте свои резервы", – говорит Софья.
Это значит, что сейчас, когда вы чувствуете себя хорошо, необходимо работать над наполнением своих резервов – основа, это сбалансированное питание со всеми необходимыми минералами и витаминами. Кроме того, умерьте прием различных антидепрессантов и успокоительных, потому что они могут только усугубить ситуацию.
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