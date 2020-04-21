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Как улучшить качество сна: полезные советы и ритуалы

Завершите свой день правильно, чтобы следующий был еще лучше

Анна Ковпак
Сегодня, 14:26

В связи с карантином, на котором украинцы пребывают уже больше месяца, тревожные мысли не покидают многих. Из-за чего нередко случаются проблемы со сном и ухудшение его качества. А как известно, полноценный и качественный сон – это прежде всего ваше здоровье и красота.

Мы собрали несколько полезных советов и ритуалов, которые помогут правильно завершить свой день, быстро провалиться в сон и проснуться обновленным.

1. Прогулка и проветривание

В идеале вечерняя прогулка на свежем воздухе поможет вам набраться кислорода и успокоить свои мысли. Если сейчас нет возможности выйти на улицу – выйдите на балкон, откройте настежь окна и дышите свежим воздухом.

Прогулка на свежем воздухе полезна
Прогулка на свежем воздухе полезна
Фото: REUTERS/Gleb Garanich

К слову, проветривание комнаты – это обязательное условие хорошего сна.

2. Правильные напитки

Откажитесь в вечернее время от кофе и чаев с кофеином. Выбирайте травяные и добавляйте в напиток мед. Такое питье способствуют улучшению работы желудка и благотворно влияет на нервную систему.

3. Теплая ванна

Вместо душа позвольте себе принять теплую ванну с солью, травами или эфирными маслами. Это позволит быстро избавиться от накопленной за день усталости и снять груз с плеч.

4. Вечернее чтение

Хорошо уснуть помогает и чтение перед сном. Только не новостной ленты с гаджета, а книги, которая вам по душе.

Что почитать на карантине
Что почитать на карантине
Фото: stocksnap.io

5. Благодарите

Практика записывать в "дневник благодарности" все ваши положительные моменты за день отлично освобождает мозг от накопленной информации. Кроме того, это помогает "переключить тумблер" в голове со злости, раздражения на умиротворение.

Благодарить можно и про себя, проговаривая все мысленно.

6. Медитация

Это может быть практика полноценной медитации, а может быть и только медитативное дыхание: медленный вдох, задержите дыхание – и затем медленный выдох. При этом старайтесь концентрировать все свои мысли на дыхании. Можно также включать медитативную музыку, которая поможет быстрее войти в необходимое состояние расслабления.⠀

Совет: попробуйте уже сегодня сделать хоть одно упражнение перед сном или даже провести целый комплекс вечерних ритуалов – и вы сможете отключиться от потока информации, сделать выводы и взять только необходимое в новый день.

Как и сколько лучше спать – смотрите видео:

Ранее также выяснили, как распланировать свой день на карантине: пять главных правил.

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Источник: Сегодня
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