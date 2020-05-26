Как улучшить память: 10 эффективных способов

По словам Александра Мирошникова, снижение памяти может быть связано как с генетическими факторами, так и с образом жизни

Наши когнитивные способности с возрастом могут значительно меняться. Кратковременная память усиливается до 25 лет и остаться в одном и том же состоянии примерно до 35 лет, а затем постепенно снижается. Зато объем долгосрочной памяти достигает максимума к 70 годам, возможно, это связано с тем, что сейчас люди дольше и лучше учатся, им приходится больше читать, и пожилые люди сейчас могут вести более насыщенную жизнь.

Однако у многих людей память с возрастом снижается, это может быть связано как с генетическими факторами так и с образом жизни, интенсивностью интеллектуальных занятий, питанием, физической активностью, поясняет детский невролог и кандидат медицинских наук Александр Мирошников и дает полезные советы, как улучшить память.

Физические упражнения помогают улучшить память Фото: pexels

Есть несколько научно обоснованных способов улучшить память.

1. Ешьте меньше сахара

Употребление в пищу слишком большого количества сахара связано со многими проблемами со здоровьем, хроническими заболеваниями, включая снижение когнитивных функций. Особенно вредны газированные напитки.

Потребление большого количества рафинированных углеводов, таких как пирожные, хлопья, печенье, белый рис и белый хлеб, также наносит вред нервной системе и приводит к ожирению и сахарному диабету.

2. Ешьте морскую рыбу

Рыбий жир богат омега-3 жирными кислотами, эйкозапентаеновой кислотой (EPA) и докозагексаеновой кислотой (DHA). EPA помогает уменьшать воспаление и отложения холестерина в сосудах, а DHA защищает нейроны мозга от повреждения.

3. Йога и медитации

Духовные практики снижают уровень стресса, артериальное давление и улучшают память и внимание.

4. Поддерживать нормальный веса

Избыточный вес приводит к развитию сахарного диабета 2-го типа, артериальной гипертензии, атеросклерозу сосудов мозга, что приводит к быстрому снижение когнитивных функций и риску ранней смерти. Поддержание нормального индекса массы тела может помочь избежать болезни Альцгеймера – тяжелого неврологического расстройства, при котором постепенно распадаются интеллектуальные способности.

5. Достаточно высыпаться

Недостаток сна приводит к повышению артериального давления и накоплению гомоцистеина в крови – вещества, которое повреждает сосуды и клетки мозга. Сон играет важную роль в процессе перехода кратковременных воспоминаний в долговременные. Часто от проблем с памятью страдают люди, которые работаю в ночное смену.

Эксперты рекомендуют взрослым спать от семи до девяти часов каждую ночь.

6. Практикуйте майндфулнесс

Майндфулнесс – это психическое состояние, в котором вы сосредотачиваетесь на своей нынешней ситуации, поддерживая осознание своего окружения и чувств. Осознанность эффективна для снижении стресса и улучшении концентрации внимания и памяти.

7. Пейте меньше алкоголя

Употребление слишком большого количества алкогольных напитков может отрицательно сказаться на вашем здоровье и негативно повлиять на вашу память. Алкоголь оказывает нейротоксическое действие на мозг. Регулярные возлияния могут повредить гиппокамп, часть мозга, которая играет важную роль в памяти.

Алкоголь плохо влияет на мозг Фото: Unsplash

8. Тренируйте мозг

Развивая свои когнитивные навыки, играя в интеллектуальные игр или выполняя brain-building упражнения для мозга – это увлекательный и эффективный способ улучшить вашу память. Кроссворды, игры с запоминанием слов, тетрис, эрудит и даже мобильные приложения, предназначенные для тренировки памяти, могут стать отличными идеями для укрепления памяти.

9. Контролируйте уровень витамина D

Низкий уровень витамина D был связаны с множеством проблем со здоровьем, включая снижение когнитивной функции. Дефицит витамина D очень распространен, особенно при нашем климате. Обсудите со своим врачом необходимость сделать анализ крови на уровень витамина D и принимайте его в профилактической или лечебной дозе.

10. Будьте физически активными

Упражнения и регулярная активность важны не только для физического, но для и психического здоровья. Исследования показали, регулярная физическая активность полезна для мозга и может помочь улучшить память у людей любого возраста, от детей до пожилых людей. Регулярные физические упражнения в среднем возрасте также связаны со снижением риска развития деменции в более позднем возрасте.

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