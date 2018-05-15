Как улучшить секс в отношениях: необычные советы сексологов
Американские сексологи провели масштабное исследование
Существует пять ключевых различий между парами, в отношениях которых наблюдается страстный секс и парами, которые потеряли влечение друг к другу. Это выяснили американские сексологи, которые провели исследование при участии 40 тысяч человек, передает Новое время.
Выяснилось, что пары, которым удалось сохранить страсть в сексуальной жизни, уделяли больше внимания "игривому" настроению, практиковали сексуальное общение друг с другом, занимались оральным сексом, а также отмечали в целом более высокий уровень счастья в отношениях и больше разнообразия в постели.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак избавиться от симптомов депрессии: научный ответ
Сексолог Джастин Лемиллер объясняет, что результаты исследования свидетельствуют, прежде всего, о том, что те пары, которые удовлетворены своей сексуальной жизнью, прикладывают немало усилий для того, чтобы "сохранить огонь".
Он также добавил, что у мозга есть склонность уставать от однообразия – и секс не исключение.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему люди конфликтуют: ответ психолога
"Новинки в постели могут пробудить интерес к сексу. Когда ваша сексуальная жизнь становится слишком предсказуемой, вашему мозгу становится скучно делать то же самое снова и снова. Поэтому он каждый раз выпускает все меньше и меньше допамина, делая секс менее ярким", – добавил сексолог.
Ранее сайт "Сегодня" выяснял, почему некоторые женщины используют секс для восстановления самооценки. Психолог Михаил Лабковский рассказал про тяжелую форму невроза.