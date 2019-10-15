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Как улучшить свое психическое здоровье: семь полезных советов

От стресса и подавленности можно избавиться самостоятельно

Анна Ковпак
Сегодня, 14:02
Практикуйте метод майндфулнесс
Практикуйте метод майндфулнесс

В современном мире много людей постоянно борется со стрессом и подавленностью, поскольку темпы и требования жизни возрастают. Здесь очень важно научиться контролировать свое состояние и знать, как самостоятельно можно улучшить свое психическое здоровье. Вашему вниманию семь проверенных способов от врача-психолога Ольги Мирошниковой, которые улучшат ваше психическое здоровье и ваше самочувствие.

Что такое парапсихология и как работает – смотрите онлайн:

1. Регулярные тренировки

Хорошо известно, что физические упражнения важны для поддержания здоровья нашего тела, но знаете ли вы, что физические упражнения также важны для хорошего психического здоровья? Исследования показывают, что у людей, которые регулярно занимаются спортом, улучшается психическое здоровье, снижается риск развития психических заболеваний и улучшается эмоциональное состояние.

Как это происходит? Физическая активность помогает лучше спать, а хороший сон помогает регулировать ваши эмоции. Также это способствует выбросу эндорфинов, "гормонов счастья", улучшая настроение, внимание и память.

Поддержание физической активности не обязательно означает тренировку в тренажерном зале, это может быть просто прогулка в парке. Эксперты советуют физические упражнения от 20 до 30 минут, как минимум, пять дней в неделю.

2. Практика майндфулнесс

Осознанное внимание включает в себя обучение устойчивому осознанию в настоящий момент, а не беспокойству, размышлениям о проблемах или привязанность к самокритике или негативным суждениям. Это означает, что мы развиваем "уравновешенность", способность оставаться спокойными, каков бы ни был наш опыт.

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Практика майндфулнесс:

  1. уменьшает стресс, депрессию и тревогу;
  2. увеличивает стрессоустойчивость;
  3. приносит чувство мира и внутреннего спокойствия;
  4. улучшает общее чувство благополучия и удовлетворенности жизнью

3. Придерживайтесь принципов здорового питания

То, что мы едим, влияет на то, как мы себя чувствуем. Все виды пищевых продуктов также могут оказывать как кратковременное, так и длительное воздействие на ваше психическое здоровье. Наше тело нуждается в комплексе питательных веществ и минералов, чтобы нормально функционировать, поэтому обеспечение правильного питания действительно жизненно важно для умственного развития и здоровья.

Здоровая диета включает:

  • разнообразие свежих овощей и фруктов;
  • орехи и семена;
  • рыба;
  • регулярное потребление воды – 6-8 стаканов в день;
  • молочные продукты;
  • зерновые и сложные углеводы, такие как бобы, чечевица, тыква и т. д.;
  • стараться ограничить количество потребляемого кофеина и сахара.

4. Следить за количеством выпитого алкоголя

Многие люди, которые злоупотребляют алкоголем (или другими веществами), обычно делают это, чтобы изменить свое настроение. Но алкоголь не решает наши проблемы. Есть много здоровых способов справиться со сложными чувствами, в том числе и перечисленные выше. Хотя, к примеру, употребление бокала сухого красного вина в день полезно для здоровья.

Не пейте много алкоголя
Не пейте много алкоголя
Фото: stocksnap.io

5. Практика self-compassion или самосострадания

Самосострадание – это способ более доброжелательного отношения к себе, и, как показывают исследования, оно делает нас счастливее и улучшает общее эмоциональное самочувствие. Кристин Нефф, исследователь self-compassion, говорит что это умение заботиться о себе также, как мы заботились о близком друге, которому больно, сложно или непросто в этот момент.

6. Сохраняйте общение

Мы, люди, социальные существа. Мы стремимся чувствовать связь и поддержку других людей. Исследования показали, что социальная связь является жизненно важным ключом к хорошему психическому здоровью. Старайтесь регулярно общаться с близкими вам людьми.

7. Делайте то, что любите

Уделите немного времени каждый день, чтобы заниматься любимым делом и просто получать удовольствие. Это может быть увлечение музыкой, искусством, садоводством, походы или катание на велосипеде. Это может быть просто выпить чашку чая. Выделите время чтобы просто наслаждаться жизнью и на время забыть обо всех своих заботах.

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