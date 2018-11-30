Как успокоиться после рабочего дня: необычный способ

Техника рисунка на воде пришла к нам из Турции

Успокоиться после рабочего дня, развить воображение и за считанные минуты стать автором уникального полотна поможет техника рисунка на воде, которая набирает популярность в Украине. Этот вид живописи называется "Эбру" и пришел в Европу с Востока. Он настолько простой и эффективный, что с ним справляются даже дети.

Сказочные сюжеты, фантастические герои и уникальные цветы – все это и даже больше умеет рисовать художница Ангелина Золотая.

По ее словам, на востоке считается, что такой способ создания шедевров – это связь между облаками Эбру, что в переводе стихия, а художник является проводником, который передает через себя это водное искусство.

Техника рисунка на воде пришла к нам из Турции. Там Ангелина 7 лет назад овладела этот вид живописи и теперь учит других. Говорит: процесс создания – лучшая медитация.

Для работы нужно загустить воду специальным средством и приготовить натуральные краски перед самым рисованием. Созданную картину можно перенести на лист или открытку.

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