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Зеркальная дата 09.09.2020: что сулят две девятки для любви, работы и здоровья

Сегодня, 15:43

В этот день вы с легким сердцем можете завершать проекты или отношения

Зеркальная дата в нумерологии является очень важным и сильным днем. Астрологи говорят, что такие дни излучают особую энергетику, которая позволяет получать от жизни больше. Сегодня именно такой день – 09.09.2020, где девятка символизирует завершенность и последний виток, который ведет к началу чего-то нового, каким-то глобальным изменениям. А так как в сегодняшней дате девяток две, то и эффект они окажут еще более яркий.

Любовь и отношения

В этот день вы с легким сердцем можете завершать отношения, которые не имеют будущего. А те, кто сейчас без пары, встретят приятного человека. Главное сегодня – не сидеть в четырех стенах, а идти в интересные места и активно знакомиться. Чтобы удача в любви следовала за вами – избавьтесь от любого страха и ревности. Будьте открытыми и наслаждайтесь жизнью – так сможете привлечь в вою жизнь позитивного и милого сердцу человека.

Зеркальная дата 09.09.2020: что сулят две девятки для любви
Зеркальная дата 09.09.2020: что сулят две девятки для любви
Фото: Pexels

Здоровье

Сегодня ваше настроение будет на высоте, особенно вечером, когда вы переключитесь с рабочего режима на отдых. Избавьтесь сегодня от неуверенности в себе и своих возможностях – у вас все будет получатся, главное – верьте в себя. Девятка в дате поможет также завершить негативные процессы для вашего здоровья – сегодня удачное время, чтобы отказаться от плохой привычки, начать диету или заняться спортом.

Финансы и работа

Сегодня важно завершить начатые проекты и дела, чтобы со спокойной душой приступить к новым. Это идеальное время для финальной стадии любого проекта. Чтобы удачно сложились финансовые дела, важно сегодня избегать зависти и негативных эмоций. Не допускайте лени.

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Источник: Сегодня
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