Как вернуть любовь и внимание мужчины: нужен всего один прием

Психолог рассказала, как сделать так, чтобы мужчина соскучился

Мужчине необходимо дать возможность соскучиться Фото: stocksnap.io

Хорошо, когда в отношениях царит любовь, радость и счастье. Мужчина без ума от своей жены, носит ее на руках и засыпает комплиментами. В реальности же, у каждой пары могут наступать моменты похолодания. Как вернуть любовь и внимание мужчины рассказала в Instagram психолог Юлия Левковская.

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"Часто девочки мне задают вопрос "Как вернуть его любовь? Что делать, если он остыл? Как получать больше его внимания? И ответ на самом деле скрывается в одном вашем режиме под названием "дефицит"", – пишет психолог.

По ее словам, как только женщина чувствует, что от ее мужчины веет холодом, сразу можно читать его состояние как "Я хотел бы соскучиться". Не медлите и быстро исполняйте его желание.

В то же время Юлия пояснила, в чем выражается этот самый дефицит. Это значит, что вы перестаете судорожно думать о своем любимом ежеминутно, немного "замораживаетесь" сами.

"Ваше общение в соцсетях, смсках, звонках. Как только возникают мысли о нем и зарождается желание пойти к нему на встречу, попробуйте занять себя личными делами, а еще лучше, физической активностью. Например, походом в зал. Так убьете сразу двух зайцев: и тело в еще лучшую форму приведете, и внимание своего мужчины привлечете", – пояснила Левковская.

По ее словам, таким поведением вы как бы снова переносите отношения на начальный этап, когда вы были для него такой малознакомой и недосягаемой.

"Запомните, девочки, мы возвращаем внимание мужчины именно на дефиците. В большинстве случаев, этот инструмент работает безотказно", – подытожила психолог.

Тем временем мы выяснили, каких женщин ищут достойные мужчины: всего два важных качества.

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