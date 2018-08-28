Как вернуться в компанию, где когда-то работал: полезные советы

Не жгите мосты – уходите мирно и поддерживайте связь с бывшими коллегами

Уходить из компании нужно правильно. Фото: pixabay

Сотрудники – бумеранги – совсем не редкость. К тому же начальники и HR-ы относятся к такому явлению достаточно спокойно. Да, и хорошие специалисты обычно в дефиците. При этом, работа на одном месте 20 или 30 лет без каких-либо подвижек и изменений перестала быть поводом для гордости.

А чтобы не впасть в уныние – вашему вниманию ТОП-20 смешных открыток про работу: трудоголикам посвящается.

Специалисты Международного кадрового портала HeadHunter Украина собрали советы для вернувшихся в компанию сотрудников – как себя вести с начальством, подчиненными и коллегами, чего ожидать и как максимально сгладить возможные острые углы.

Главные плюсы возвращения на бывшую работу:

Вам знакомы стандарт, нормы и корпоративная культура компании. Связи с коллегами уже налажены, а тип управления руководства – привычен.

Вы знакомы начальству. Все проверки пройдены, руководитель знает ваши сильные и слабые стороны. Формальности, конечно, останутся, но авторитет уже заработан.

Обмен опытом. В другом месте вы получили опыт, научились решать какие-то рабочие вопросы в ином порядке, чем принято на "старой новой" работе. Почему бы не объединить оба кейса и не прийти к "общему знаменателю"?

Советы "старым-новым" сотрудникам:

Не жгите мосты – уходите мирно и поддерживайте связь с бывшими коллегами. Например, вы всегда можете обсудить курсы повышения квалификации, профессиональные выставки и другие мероприятия.

Откиньте эмоции. Не говорите негативно о коллегах и начальстве – ни теперешних, ни предыдущих. Кто знает в какой момент и куда придется вернуться?

Обсудите условия вашего возвращения: должность, финансовые вопросы. Вполне возможно, что, получив опыт в другом месте, вы сможете претендовать даже на повышение.

Не "закручивайте гайки". Если вы пришли на должность начальника и теперь руководите бывшими коллегами, – дайте им (и себе) время на адаптацию, не требуйте слишком многого, но и не поощряйте панибратства.

Заслужите доверие руководства. Согласитесь, что руководство имеет право думать: единожды покинув компанию, вы можете сделать это еще раз. Докажите, что вам ценна эта работа. Будьте готовы к тому, что первое время вас будут проверять.

Ищите перспективу и избегайте критики. "А вот у нас делали так" – не лучшая фраза для вернувшегося в компанию специалиста. Постарайтесь найти баланс между подходами к решению вопросов в разных фирмах.

Не рассказывайте о том, почему вы вообще уходили. Но продумайте версию, которая объясняла бы причину вашего увольнения.

И помните, что в возвращении на прежнее место работы нет ничего предосудительного. Главное, чтобы вы четко представляли, зачем это делаете, и видели перспективу для дальнейшего карьерного роста.

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