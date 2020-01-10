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Как вернуться в рабочий ритм после праздников: пять советов психолога

Вдохновляйтесь и напитывайтесь свежими идеями во время отдыха

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:13
Как вернуться к работе после праздников
Как вернуться к работе после праздников
Фото: Pexels

Праздники закончились и теперь самое время входить в рабочий ритм. Нужно браться за новые проекты, заключать сделки, искать партнеров и выполнять свои каждодневные рабочие обязанности. Как вернуться к работе наиболее щадящим для себя образом, рассказал психолог Вячеслав Халанский.

Что такое парапсихология и как работает – смотрите видео:

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  1. Не осуждайте себя за долгое ничегонеделание. Критика лишь отнимает вашу энергию. Разрешите себе законно побездельничать еще один-два дня, чтобы затем вернуться к работе. Помните: за несколько дней мир не рухнет, а всех денег все равно не заработаешь. Расслабьтесь!
  2. Во время отдыха планируйте свой отдых, а не работу. Расслабляйтесь, наслаждайтесь маленькими делами и целями.
  3. Вдохновляйтесь и напитывайтесь свежими идеями во время отдыха. Читайте, общайтесь, узнавайте новое. Возможно, коллеги или друзья не раз предлагали вам заняться чем-то другим? Новая деятельность будет интересным вызовом и даст дополнительного драйва.
  4. Спланируйте цели на ближайшую неделю. Пусть их будет три или четыре. Делайте немного, но попробуйте прожить ценность того, что делаете. Задайте себе вопрос: кому на самом деле нужно то, что я делаю? Что это дает мне? Какую пользу приносит окружающим?
  5. Попробуйте не давить на себя чрезмерными требованиями. Особенно, если в соцсетях вы видите, как ваши коллеги добиваются новых результатов. Помните, что важнее давать качественный продукт. Тот, который вы можете сделать лучше всего.

Тем временем мы выяснили, как помочь пережить потерю близкого человека: что нельзя делать в тяжелый период.

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Источник: vyacheslavkhalanskiy.com.ua
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