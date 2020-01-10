Как вернуться в рабочий ритм после праздников: пять советов психолога

Вдохновляйтесь и напитывайтесь свежими идеями во время отдыха

Как вернуться к работе после праздников Фото: Pexels

Праздники закончились и теперь самое время входить в рабочий ритм. Нужно браться за новые проекты, заключать сделки, искать партнеров и выполнять свои каждодневные рабочие обязанности. Как вернуться к работе наиболее щадящим для себя образом, рассказал психолог Вячеслав Халанский.

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Не осуждайте себя за долгое ничегонеделание. Критика лишь отнимает вашу энергию. Разрешите себе законно побездельничать еще один-два дня, чтобы затем вернуться к работе. Помните: за несколько дней мир не рухнет, а всех денег все равно не заработаешь. Расслабьтесь! Во время отдыха планируйте свой отдых, а не работу. Расслабляйтесь, наслаждайтесь маленькими делами и целями. Вдохновляйтесь и напитывайтесь свежими идеями во время отдыха. Читайте, общайтесь, узнавайте новое. Возможно, коллеги или друзья не раз предлагали вам заняться чем-то другим? Новая деятельность будет интересным вызовом и даст дополнительного драйва. Спланируйте цели на ближайшую неделю. Пусть их будет три или четыре. Делайте немного, но попробуйте прожить ценность того, что делаете. Задайте себе вопрос: кому на самом деле нужно то, что я делаю? Что это дает мне? Какую пользу приносит окружающим? Попробуйте не давить на себя чрезмерными требованиями. Особенно, если в соцсетях вы видите, как ваши коллеги добиваются новых результатов. Помните, что важнее давать качественный продукт. Тот, который вы можете сделать лучше всего.

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