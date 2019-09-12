Как воспитать достойного мужчину: пять советов психолога

Главный принцип воспитания мальчика в том, чтобы объяснить ему, как работает этот мир

Настоящие мужчины не редкость Фото: stocksnap.io

Встретить достойного мужчину непросто. На это сетует много женщин, совсем не думая о том, что условия, в которых мальчики не растут, а чахнут сами же и создают. Мамам стоит приложить немного усилий, чтобы помочь своему сыну вырасти настоящим мужчиной, считает психолог Мила Левчук. В Instagram она опубликовала пять принципов воспитания достойного мужчины.

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"Главный принцип воспитания мальчика в том, чтобы с самого детства объяснить пацану, как работает этот мир и что нужно сделать, чтобы он работал в твою пользу", – заверяет Мила.

1. У всех поступков есть последствия, от которых не спрятаться за маминой юбкой

Разлил – вытирай, порвал – заклеивай, испортил – больше нету и не будет. Хоть расплачься. Важно! Речь не о наказании. Мама и ее тапок не являются естественным последствием. Если вы наорете и отшлепаете, а потом вымоете пол сами, вы тем самым сделаете хуже в два раза.

2. Весь мир принадлежит ему

Уберите подальше оголенные провода, яды, ножи и пулеметы, а остальное пространство должно быть в полном его распоряжении. Мальчик должен сломать, лизнуть, уронить и потрогать все, что создала для него природа. А если мама бегает за ним и выхватывает из рук с воплями "Положи, не трогай, отойди, брось, успокойся", она вырастит неудачника, не способного ни на что. Ребенок обязан познавать мир. Создайте ему безопасную среду и отстаньте.

3. Женщины под его защитой

Мальчик должен понимать, что женщины нуждаются в защите и мужчины должны им ее дать. И приучать их к этой мысли необходимо с детства.

4. Он заботится о себе

Стоит ему вырасти из возраста младенца и все: все игрушки твои, ты выбираешь, что взять на площадку и чем делиться. Сам решает, на что тратить карманные деньги и где их добыть, если не хватает. Если он хочет собаку – возьмите на неделю у друзей пса "напрокат". Но не помогайте ему – он сам его выгуливает, кормит, убирает. Если за неделю справился со всем – держи своего любимца, нет – повзрослей и тогда его получишь.

5. Ответственность – это даже здорово

Поручите ему какое-то дело, за которое ответственным будет только он. Загрузка/разгрузка посудомойки, вынести мусор, убирать в кладовке, открывать дверь, помогать распаковывать продукты. За все это ему полагается похвала, поцелуй и спасибо. А также звание настоящего мужчины и маминого помощника. Что не мало важно – мамы учитесь просить о помощи у вашего маленького мужчины, а не командовать и заставлять что-либо делать.

В этот список можно добавить еще не один пункт, но это, по словам психолога, самое базовое.

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