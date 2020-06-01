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Как воспитать счастливого ребенка: совет телеведущего и отца троих детей

Сегодня, 13:20

Ярослав Куц назвал три основных принципа воспитания своих детей

Сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей, ведущий программы "Контролер" на телеканале "Украина" Ярослав Куц поделился своими принципами воспитания счастливых детей.

Ярослав Куц – образцовый отец. Он уделяет много внимания своим сыновьям и дочери и делает все, чтобы они ежедневно чувствовали себя счастливыми и защищенными. В семье ведущего в воспитании детей придерживаются трех простых принципов.

Телеведущий Ярослав Куц с семьей
Телеведущий Ярослав Куц с семьей
Фото: пресс-служба

"Воспитание детей в нашей семье базируется на трех главных китах. Во-первых, это безграничная любовь: ежедневные объятия, семейные завтраки, укладывание спать и поцелуйчики. Во-вторых, важны уважение к ним как к личностям, обязательный интерес к их переживаниям и ярким моментам, которые они прожили днем. И третье – возможность давать поле для личного развития. По моему мнению, очень важно заинтересовывать их выбирать самостоятельно себе занятие по душе", – отметил Ярослав Куц.

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Ведущий убежден, что детей необходимо ознакомить с правилами финансовой грамотности с ранних лет – давать возможность зарабатывать деньги выполнением ежедневных обязанностей и рационально распоряжаться накопленными материальными ресурсами.

Кроме того, к воспитанию обязательно нужно добавить элементы финансовой грамотности, которая заключается в прививании детям обязанностей (застеленная кровать, порядок в комнате, чередование в доме, хорошая успеваемость), за что в них существует базовая зарплата еженедельно, говорит Ярослав.

Как воспитать из мальчика настоящего мужчину – смотрите видео:

"Тогда дети заинтересованы делать такие необходимые вещи и не нарушать правила, потому что за нарушение эта зарплата уменьшается. А дальше дети сами вправе распоряжаться накопленными деньгами. А я им подсказываю. То есть дети уже сейчас сами покупают себе смартфоны, или какие-то аксессуары и при этом понимают ценность заработанных ими денег", – рассказал ведущий.

Но главным в воспитании детей, считает ведущий, является собственный пример, ведь дети всегда копируют взрослых и в утренних упражнениях, и в работе возле дома, в отдыхе и общении.

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Источник: Сегодня
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