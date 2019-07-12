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Как воспитать счастливого ребенка: советы звёздного отца Тараса Тополи

Фронтмен группы "Антитела" рассказал, как воспитывает своих сыновей

Как воспитывает детей Тарас Тополя Фото: пресс-служба EdCamp

Лидера украинской группы "Антитела" Тараса Тополю можно назвать одним из самых образцовых родителей среди украинских звёзд. Именно поэтому он стал другом Фонда ООН в области народонаселения в Украине UNFPAUkraine, а также молодежным послом ЮНИСЕФ.

Образовательные методики для ребенка – смотрите видео:

Так, Тарас Тополя в качестве спикера выступил на крупнейшем в стране мероприятие для педагогов — (не)конференции EdCamp Ukraine, где собралось более 1000 учителей и экспертов со всей Украины и еще 20 стран. Мы узнали у фронтмена группы "Антитела", как музыкант вместе с женой, певицей Alyosha, воспитывает сыновей – 6-летнего Романа и 3-летнего Марка.

Как и многие родители, Тарас знает: определенной схемы нет, потому что все дети разные.

Как правильно воспитать ребенка: советы Тараса Тополи

Универсального подхода нет. Поэтому важно понимать своего ребёнка и использовать разные методы. Дома, когда у тебя много времени и спокойная обстановка, можно неторопливо продолжать гнуть свою линию – безэмоционально, объясняя, показывая. Если ребёнок истерит, не слышит, у тебя всё равно есть время. А когда ты в людном месте, спешишь, например, в аэропорту, и ребёнок начинает истерику – нужен "кризисный менеджмент".

Фронтмен украинской группы "Антитела" Тарас Тополя Фото: пресс-служба EdCamp

Используйте простые методы. Вот, например, известный приём, когда ребенок отказывается что-то делать, и родитель говорит: "Считаю до трёх". Я не знаю как, но это работает. С Ромой (старшим сыном) и потребности такой не было. Он — покладистый мальчик с меланхоличным характером. Ему "считать до трёх" практически не приходилось. Рома может возмущаться, протестовать против запретов, но он их не нарушает. А Марк — другой, с ним этот метод работает. Иногда кажется, что он из принципа хмурит брови, доказывает своё. Помогает строгий голос, взгляд в глаза, "раз, два, три...". Он успокаивается, лезет обниматься, вытирает слёзы. И вот — как будто ничего не происходило. Как будто мы отмотали плёнку на 5 минут назад, и всё снова хорошо.

В сложных ситуациях ищите компромиссы. Иногда это настоящее психологическое испытание — кто кого. Возьмёт ли ребёнок родителей нахрапом, эмоциями, выдавит ли из них желаемое решение? Методы самые обычные — плач, истерика, шум. Они запоминают момент, когда им удаётся "сломать" папу или маму и добиться своего, и потом пытаются использовать его. Но если мы приходим к компромиссу, это тоже для них победа.

Узнавайте ребёнка, проводя с ним время. Удовлетворяйте его интерес и давайте больше, чем он даже просил. Например, у нас живут в квартире декоративные улитки ахатины. Они разродились тысячей яиц, и это была "тема дня" в семье. Роме нужно было узнать всё об этом. Он любознательный и обожает смотреть видео на YouTuba. Прибегает, спрашивает: "Папа, почему у клёна листья такой формы?" Мы ищем видео об этом, садимся и смотрим вместе. Прочитали перед сном книжку про мышонка-астронавта — на следующий день смотрим ролик про высадку американцев на Луне. Мы установили для него приложение YouTube Kids, там сервис сам отбирает видео, подходящие для детской аудитории, так что беспокоиться не о чем. Правда, всё равно приходится блокировать вручную каналы, где дети часами занимаются всякой ерундой перед камерой. А Марк — он сейчас повторяет всё за Ромой, смотрит вместе с ним видео про китов, про стрекоз. Как будет дальше — посмотрим.

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя Фото: пресс-служба EdCamp

Не избегайте тем пола и секса. Мы говорим об этом, если возникают такие вопросы, не скрываем. Пенис называем пенисом. Не думаю, что есть возраст, когда говорить "рано". Дети изучают своё тело, видят папу, маму, замечают разницу между полами. Я объясняю, насколько дети могут понимать.

Никогда не бейте ребёнка. В детстве на меня дважды замахнулись ремнём, но ни разу не ударили. И я никогда им не пользовался в воспитании своих детей. Как правило, все эти ужасные истории, о которых говорят в новостях и телепрограммах про насилие, издевательства над детьми, даже убийства, начинались с первого акта насилия. Родители его совершали и их никто не останавливал. С этим бороться можно разными методами: например, наблюдением за неблагополучными семьями, вплоть до тотального контроля – установки камер в каждом углу дома, но этим должно заниматься государство и контролировать. Это бы потребовало принятия необходимых законов, огромных усилий людей, финансов. Но, если это хотя бы на 50% понизит вероятность повторного насилия, это нужно делать. В Европе тоже не сразу всё было хорошо. Но там поняли, что необходимо что-то делать, "закручивать гайки" нерадивым родителям, бороться с насилием в семьях.

Всегда ищите возможность поощрять и стимулировать. Учителя на EdCamp Ukraine много говорят о том, как заинтересовать ребёнка, привлечь к учёбе. Ищут разные методы, и это здорово. Мне, например, в детстве давали 50 копеек за пятёрку — это полчаса развлечений в компьютерном клубе. А почему нет? Мы сами просыпаемся и идём на работу, зная, что будем вознаграждены. При этом заставляем детей идти в школу и хорошо учиться, не объясняя зачем. Или объясняя, как "тебе это потом пригодится". Давайте сделаем детские стипендии в школах — за хороший средний балл в четверти ребёнок получит свою награду. Но пока стипендий нет, я сам буду поощрять так своих детей. Есть разные инструменты — используйте их все.

Напомним, ранее мы писали, как стать лучшим папой для своего ребенка.

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