Как восстановить потерянные отношения: совет психолога

Вячеслав Халанский говорит, что модель отношений, которую мы формируем, зависит от опыта общения, который мы получили в детстве

Работайте над отношениями. Фото: pixabay

В любых отношениях возникают трудности по различным причинам. Для того, чтобы отношения сохранить – над ними необходимо работать.

Что такое здоровые отношения? Какие отношения мы считаем потерянными? И, наконец, как диалог может помочь восстановить эти отношения? Ответ на эти вопросы знает психолог Вячеслав Халанский.

Залог здоровых отношений

Практика показывает, что 30% людей, которые обращались за помощью к психологам, не имели опыта здоровых отношений.

Прежде всего выясним, что же мы называем здоровыми отношениями. Это отношения, отличающиеся ответственным отношением к другому человеку. Непременной составляющей такого отношения можно назвать знание и понимание потребностей, интересов и ценностей своего партнера во взаимоотношениях. Способность находиться в ответственных отношениях следует постоянно лелеять и развивать. Нездоровые отношения, тем временем, характеризуются инфантильным и незрелым отношением к другому человеку — когда мы больше думаем о себе, чем о нем.

Обычно модель отношений, которую мы формируем, зависит от опыта общения, который мы получили в детстве, в своей семье и с друзьями. Отношения с людьми — это то жизненное пространство, в котором мы или приобретаем силы и вдохновения, или же теряем их. Становимся одинокими, не доверяем себе, ближним и Богу.

Следовательно, мы можем жить полноценной жизнью только тогда, когда находимся в отношениях, которые наполняют нас силой, желанием двигаться вперед, преодолевать трудности и радоваться каждому дню. Да, в нашем прагматичном мире нелегко развивать такие отношения. Однако это возможно, если мы будем признавать безусловную ценность другого человека, который создан по образу и подобию Божию. Уважать ее индивидуальность и неповторимость.

Когда мы теряем отношения

Меня поразила история одной женщины, пришедшей ко мне на консультацию. Она рассказала, что в целом у нее неплохие отношения с мужем, однако она чувствует, что он не любит ее и обесценивает как личность. Впоследствии выяснилось, что муж изменял ей в течение длительного времени.

Как видим, отношения могут приносить нам радость и вдохновение, а могут и причинять боль. Недаром основная причина, по которой люди обращаются к психологу, — в сфере межличностных отношений.

Сразу стоит отметить, что отношения, которые мы переживаем, зависят от нашего отношения к другому человеку и, соответственно, от его отношения к нам. Бывало ли, что опыт супружеских отношений заставлял вас жалеть о выборе, который вы сделали прежде? Я часто слышу от людей, которые обращаются ко мне за помощью, что в глубине сердца они втайне думают об этом.

Отношения нельзя назвать здоровыми, если в них доминирует один человек, который навязывает свое мнение

Обычно именно такие отношения — непростые и болезненные — мы называем потерянными. Важно помнить, что отношения разрушаются не за один день. Обычно это происходит постепенно. Оскорбительные слова, поступки, оставшиеся без объяснения, становятся преградой для развития открытых, доверительных взаимоотношений.

Прежде всего стоит отметить: если мы считаем наши отношения с мужем или женой, детьми, родителями, друзьями потерянными, то это только наше личное мнение. Следует задуматься о том, почему мы характеризуем наши отношения именно так.

По каким приметам мы можем определить наши отношения как потерянные?

Во-первых, отношения нельзя назвать здоровыми, если в них доминирует один человек, который безапелляционно навязывает свое мнение и не желает слышать другого. Отсутствие свободы мешает партнеру высказать и отстоять свои взгляды, ценности, предпочтения и приводит к краху отношений.

Во-вторых, мы можем назвать потерянными те отношения, в рамках которых один человек игнорирует внутренний мир, чувства, эмоции другого. Ведь именно чувства играют важнейшую роль в построении и развитии взаимоотношений.

Диалог — путь к исцелению

Сегодня все чаще говорят о диалоге как о наиболее качественном способе общения и эффективной модели отношений. Что же такое диалог и как он может помочь, когда мы переживаем разрушение супружеских отношений, отношений с родителями и детьми?

Психолог Вернер Мэй так характеризует диалогическую модель отношений: это честный и полный контакт во взаимоотношениях. Важно полностью сосредоточиться на своем собеседнике во время общения. Нам следует постоянно учиться такой внутренний вовлеченности.

Диалог — это общение, лишенное критики и идеализации партнера в отношениях. Да, очень непросто научиться общаться, не критикуя и одновременно не идеализируя другого человека. Однако стоит овладеть этим искусством.

Диалогическая модель отношений предполагает сохранение близкого внутреннего контакта с собеседником. Особенно тогда, когда мы чувствуем холодное, отстраненное отношение с его стороны. Важно позаботиться о том, чтобы в этом случае не прерывался наш внутренний контакт с этим человеком.

Находиться в диалоге — значит ценить своего партнера во взаимоотношениях. Считаться с его мнением, чувствами, эмоциями. Всегда обсуждать важные решения, проблемные ситуации и совместные планы.

Вы можете протестировать ваши отношения в соответствии с этими пунктами. Можете назвать их диалогическими? Чему, по вашему мнению, вам стоит поучиться?

Как начать диалог

Как с помощью диалога восстановить те отношения, которые вы уже давно считаете потерянными или те, которые разрушаются сейчас? Вот несколько советов, которые помогут в этом.

Прежде всего следует осознать ценность человека, отношения с которым потерпели поражение. То есть, увидеть ее важность, "забыть" о себе и своих интересах, сосредоточиться на другом.

Стоит найти время для беседы, которое будет удобным для вас и вашего партнера. Важно, чтобы вам никто не мешал.

Накануне этого разговора попробуйте найти для себя хотя бы три положительные черты характера, которыми, по вашему мнению, обладает ваш собеседник. Во время общения попробуйте честно сказать ему о них и похвалить его. Важно, чтобы это прозвучало без фальши.

Попробуйте выслушать вашего собеседника. Помните, что внимательное слушание начинается с признания ценности другого человека.

Когда вы будете говорить другому о ваших чувствах, желаниях, потребностях, делайте это четко и понятно, с глубоким уважением к собеседнику.

Приложите все усилия, чтобы диалог состоялся. Также не забывайте, что основное условие успешного диалога — это не только признание ценности другого человека, но и осознание собственной ценности и целостности. Такое отношение к себе поможет вам соответствующим образом трактовать вашего собеседника.

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