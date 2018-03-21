Как восстановить психологические ресурсы ребенка: шесть подсказок психолога

Сегодня, 09:43

Родители сами, в домашних условиях могут обеспечить ребенку психологический ресурс или восстановить его после травмирующих событий

Родители и дети. Фото: pixabay
Родители и дети. Фото: pixabay

Жизнь человека не может быть комфортной на все 100%. Причин тому множество. Во время взаимодействия с окружающими могут возникать различные ситуации, которые влекут и психологический травматизм.

Взрослым легче выдерживать подобные ситуации, чем детям. Во многом степень влияния травматической ситуации на психическое развитие ребенка зависит от имеющегося внутреннего ресурса, который помогает не "рассыпаться", "сохранить" еще не до конца сформированную личность. Чем больше ресурс, тем легче с наименьшими потерями ребенку справится с психотравмирующей ситуацией.

Родители сами, в домашних условиях могут обеспечить ребенку психологический ресурс или восстановить его после травмирующих событий.

ТОП-6 подсказок детского психолога Анны Луньовой.

1. Похвала. Во время травматизма самооценка ребенка может снижаться. Похвала позволит поддержать ее на нормальном уровне. Находите ситуации, за которые ребенка реально можно похвалить, описывайте их, обращайте внимание детей на вещи или действия, которые у них хорошо получаются.

2. Стабильность. Родители могут обеспечить ребенку стабильную среду. Стоит организовать пространство вокруг ребенка так, чтобы оно было обычным, а малышу было легко в нем ориентироваться. Этому способствует соблюдение семейных традиций (ужин вместе, сказка перед сном, настольные игры).

3. Предсказуемость. Ребенок должен знать, что будет сейчас, через час, завтра. Перед тем как идти куда-то (или вы готовитесь к встрече гостей) предупредите малыша, расскажите "кто", "куда", "зачем".

4. Чувственность. Говорите больше о чувствах ребенка и рассказывайте о своих. Не закрывайте проявление так называемых "отрицательных" эмоций (злость, гнев, страх и т. Д.) Таким образом вы развиваете эмоциональную сферу ребенка и помогаете проявиться чувствам, которые по какой-то причине не проявлялись ранее. В этом может помочь книга Гжегожа Касдепке "Большая книга чувств".

5. Совместное творчество. Вспомните, какой вид творчества вашему ребенку нравится больше – лепка, рисование, аппликации или что-то более изысканное – создание украшений или вышивание? И займитесь этим с малышами вместе. При этом не критикуйте и старайтесь не оценивать результат творческой деятельности. Любимый вид деятельности расслабляет и успокаивает. А когда рядом еще и родной человек – это занятие вообще имеет большой терапевтический эффект.

6. Минимум новинок. Определенный период времени, по возможности, не посещайте новые места и не занимайтесь новыми видами деятельности. Для познания нового расходуется большое количество энергии, а для ребенка во время травмы нужно ее если не накапливать, то хотя бы хранить.

Ранее другой психолог рассказывала, как выбрать хобби для ребенка. Внимательно понаблюдайте за своим ребенком: достаточно часто то, чем занимается ребенок в свободное время, может стать его любимым делом.
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