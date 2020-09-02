Как все успевать: практичные советы по планированию

Чтобы научиться правильно планировать свои дела, важно для начала изучить свои ценности

Тенденции современного общества такие, что 90% информации, которая сейчас существует в мире, была сгенерирована за два последних года. В этом постоянном потоке новых дел и задач люди стараются быть более эффективными, планировать свое время лучше, успевать делать больше. Но давайте остановимся, взглянем на свою жизнь со стороны и осознанно подумаем о времени, предлагает психолог по транзактному анализу Татьяна Ловчинская.

Специально для Сегодня.Lifestyle она рассказала, как правильно структурировать свое время и успевать выполнять больше дел и делать их более качественно.

Как правильно планировать свое время Фото: stocksnap.io

Как мы структурируем время

Психолог и "отец" транзактного анализа (одного из направлений психотерапии) Эрик Берн разработал концепцию, где выделил шесть вариантов структурирования времени:

1. Уход в себя – психологическое или физическое выделение себя из окружения

Пример физического выделения, когда человек предпочитает остаться один дома и погрузиться в свои мысли или чтение книги. Психологического – может быть в транспорте или на работе, где нас окружают люди, но мы "витаем в облаках" и наши мысли где-то далеко.

2. Ритуал – обычная форма социального взаимодействия по плану

Приветствия, слова вежливости или привычная чашка кофе перед работой – это все определенные простые действия, которые мы совершаем каждый день.

3. Времяпровождение – "светские беседы", ни к чему не обязывающие, чаще всего о прошлом или воспоминания

Это, по сути, пустые разговоры ни о чем, такой себе безопасный уровень контакта с окружающими, когда мы не делимся своими искренними переживаниями и страхами, а просто проводим время в компании людей.

Читайте также: Чем опасен трудоголизм и как правильно планировать свой день

4. Деятельность – целенаправленные усилия на какой-то результат

Это та самая продуктивная деятельность, которая ведет к достижению поставленных задач, и после которой человек может чувствовать себя уставшим, но довольным проделанной работой.

5. Игры – повторяющееся взаимодействие между людьми

В них отсутствует искренность и они служат для достижения собственных целей, но всегда ведут к расплате. Расплата бывает трех уровней: на первом – проявляются мелкие ссоры и недопонимания, второй уровень может закончиться увольнением или разводом, третий – самый опасный, поскольку ведет к суду, больнице и тому подобным местам.

6. Близость – открытые, честные, согласующиеся отношения между людьми

Эти отношения свободные от скрытых манипуляций или любых других "секретных" сообщений.

Как правильно планировать свое время Фото: Pexels

Что такое "пирог структурирования времени"

Эрик Берн разработал также технику, которая позволяет показать, как человек распределяет свое время в течение дня, согласно шести вышеперечисленным вариантам структурирования времени.

Сперва задайте себе вопрос: "Как я структурирую время в течении дня?"

Затем нарисуйте круг, разбив его на шесть секторов, размеры которых зависят от того, сколько вы тратите время на то или иное занятие со списка выше.

После этого посмотрите на свой результат и спросите себя: "Доволен ли я получившимся результатом?".

Как научиться структурировать свое время

Если же ваш ответ на вышеназванный вопрос негативный или вы хотите еще лучше научиться структурировать свое время, то советы ниже помогут вам в этом.

1. Первое, что стоит сделать – это определить свои ценности и цели в жизни

На тему управления временем есть большое количество различных книг и статей. Во многих из них даются полезные техники и ключевые шаги, помогающие организовывать свой день, группировать задачи и быть продуктивным. Но при этом очень редко вспоминают про уровень ценностей. А именно они играют ключевую роль.

Задавались ли вы вопросами наподобие: "Почему я совсем не успеваю делать свои задания?" или "Почему мне так сложно начать/закончить какие-то дела?". И как бы мастерски человек не перетасовывал задания или применял различные техники, результат оставляет желать лучшего. Ведь, возможно, дело не в вашей неорганизованности, а в том, что вы в принципе живете не так, как бы вам хотелось.

Именно поэтому так важно сперва изучить себя, свои ценности. На помощь в этом может прийти, например, Методика "Ценностные ориентации" Рокича. Определив, что для вас является важным по жизни, можно сформулировать свои жизненные цели. Отталкиваясь от них, теперь вы готовы организовывать свой день за днем.

2. Проанализировать свое окружение

Суть модели структурирование времени Эрика Берна состоит в том, чтобы больше времени уделять деятельности и близости. Это именно то, что позволит быть продуктивным и поддерживать хорошие отношения с окружающими.

Однако, если в вашем "пироге структурирования времени" преобладаю игры, которые приводят к негативным последствиям, пустое времяпровождение и уход в себя, возможно, ваши нынешние друзья, знакомые или коллеги влияют на это. Ведь человек не живет отстраненно от других, он втянут в разные системы и группы людей.

Проанализируйте свой типичный день, если на работе в нем присутствует больше подковерных игр коллег, нежели продуктивной работы, или после встречи со знакомыми и вашего совместного времяпровождения, вы чувствуете себя еще более уставшим и обессиленным, возможно, пора сменить свое окружение?

Как правильно планировать свое время Фото: Pixabay

Как правильно планировать свое время

Когда вы изучили свои ценности, жизненные цели и окружение, самое время приступить к структурированию своего времени. При этом стоит помнить о следующих важных принципах:

Не держите все в голове, записывайте свои задачи и планы – сейчас есть как множество бумажных записных книжек, так и мобильных приложений. Начинайте свой день накануне вечером. Отсекайте лишнее, пользуясь квадратом Эйзенхауэра о важном и срочном. При постановке задач указывайте ориентировочное время на их выполнение, а в конце дня отмечайте, сколько реально его понадобилось. "Ешьте слона" по кусочкам (большое задание разбивайте на подзадачи), а "лягушку" – с утра (неприятное задание делайте первым). Не старайтесь быть идеальным во всем. Помните об отдыхе и восстановлении ресурсов.

"Подводя итоги, хочется сказать о том, что наша жизнь – это и есть время. Как мы структурируем время, так и проходит в целом наша жизнь. Поэтому проанализируйте, что для вас важно, что вы хотите от своей жизни, не бойтесь не получить сразу всех ответов, структурируйте свое время исходя из своих глобальных и локальных целей – и все сложиться, как нужно", – заверяет психолог.

Как правильно планировать свою жизнь – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как правильно говорить о деньгах в паре: совет психолога.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться