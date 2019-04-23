Спецпроект

Как выбрать детский сад: 10 полезных советов

Выбор детского сада – стрессовая квест-комната для родителей – выход нужно найти крайне быстро, а задач становится все больше

Хонората Маслов, руководитель Академии Cчастья LeapKids, дает 10 простых советов, которые помогут не запаниковать в критических обстоятельствах и все сделать правильно.

1. Разберитесь с ожиданиями

Первое дело – определиться в целях и возможностях, а затем сделать главный выбор: между домашним обучением и детским садом. У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы, но важно их не путать. Детский сад – это развитие в социуме, где ребенку нужно будет самостоятельно реагировать на других ребят и взаимодействовать с ними. Рискованно ли это? Конечно, но это и есть подготовка к жизни (и к школе), которая бывает даже важнее непосредственно самих знаний.

2. Найдите свой формат

Сейчас выбор не ограничен лишь коммунальными детскими садами постсоветского типа. Во-первых, детские сады бывают и частные, которые предлагают более гибкие программы и больше внимания к детям. Существуют и центры развития ребенка, в которых скорее с детьми проводят время, чем развивают комплексно. Но и здесь есть преимущества, если отдавать ребенка планируется не на весь день. В любом случае, начать стоит с того, чтобы разобраться в возможностях и не ожидать от одних форматов результатов других.

Фото: pixabay

3. Узнайте программу

Если детский сад – это развитие в коллективе, то, конечно, важно выяснить методики и программы, по которым дошкольное заведение работает. В идеале, таких методов должно быть несколько, ведь при их комбинировании удается избежать недостатков каждого из подходов. Например, в ЛипКидз мы объединяем самые современные методики – от общеизвестных, как Монтессори и Домана, до специализированных, таких как Сузуки, Орфа и других. Мы дорабатываем их с учетом вызовов времени. Это тоже важный нюанс, потому что не один из подходов не должен быть догмой, а скорее адаптироваться и быть подвижным.

4. Изучите персонал

Всегда важно знать, кому вы доверяете своих детей. Кто эти люди и сколько их. Будет весомым преимуществом, если в детском саду есть достаточно медицинских работников, а не только медсестры. Также хорошо, если в группе не один воспитатель, а несколько. Все это важно не только потому, что за ребенком будет больше внимания, но и потому, что расширяется круг общения, развивается навык воспринимать и контактировать с разными людьми.

Фото: pixabay

5. А сколько человек в группе?

Даже у хорошего воспитателя могут быть недоработки, если группа настолько большая, что уделить внимание всем физически невозможно. Те, кто помнит старые детские сады, наверняка знает о такой проблеме. Кажется, что воспитатель – классный профессионал, но когда в группе около 40 человек, то какие уж тут методики и персональный подход. Идеальный баланс внимания к коллективному и индивидуальному – 15-16 человек в группе. Старайтесь обращать внимание на те заведения, где это учтено.

6. Питание нужно разное

Питание, пожалуй, самый распространенный вопрос родителей. Важно, чтобы детский сад мог соответствовать требованиям родителей. И, если необходимо, имел возможность предоставить правильную диету! В LeapKids, например, есть вегетарианцы и веганы, для которых разрабатывается отдельное сбалансированное меню. Часто в дошкольных учреждениях диету учитывают только по предписанию врачей. Но точно не стоит требовать, чтобы ребенка кормили как дома – задача детского сада еще и развивать вкусовые ощущения ребенка, приучать к еде, которая может быть шире домашнего рациона.

7. Инновации не повредят

Инновации детских садов – отдельная тема. Сюда можно относить и экспериментальные подходы, и работу с новыми технологиями. Разбираясь с этим вопросом, старайтесь понять, где речь идет просто о рекламном ходе, а где – о действительно важных идеях. Академия Счастья Липкидз, например, использует коллективные игры с использованием проекций и дополненной реальности. Это позволяет и знакомить детей с технологиями, и объединять их вместе, обучая достигать цели командой и радоваться победе вместе. При выборе детского сада обращайте внимание, есть ли там 3D-комнаты, арт-студия, специальное оборудованные, музыкальные залы.

8. Не забываем про архитектуру

Обычно архитектуре детского сада не уделяют должного внимания, что неправильно, ведь здесь ребенок будет проводить большую часть дня. Чем более привлекательным и интересным будет пространство, тем лучше. Помещений должно быть достаточно, а выполнены они должны быть в правильно подобранной колористике. Не менее важный вопрос – технологии. Хорошо, если детский сад сделан из экологичных материалов, а в самом помещении создана качественная система кондиционирования. Это минимизирует риск нежелательных заболеваний, и вообще позитивно влияет на здоровье ребенка.

9. Игры и приключения

Казалось бы, игровые площадки и пространства для игр в помещениях есть в каждом детскому саду. Но важно, как они используются. Если раньше за каждой группой закреплялась одна площадка, то сейчас более актуальным считается использовать все пространство детского сада. И, конечно, важно обращать внимание на оборудование этих площадок. Ржавые советские конструкции могут быть опасны, но и современные не все хороши. По стандарту на площадке должно быть прорезиненное покрытие, а все элементы, разумеется, в неповрежденном состоянии.

10. Детский сад – помощник

Выбирая детский сад, важно не ожидать от него больше, чем он может дать. В Lepakids мы часто напоминаем родителям, что мы работаем над развитием и обучением, заботой и поддержкой, но не заменяем семьи, а только оказываем им поддержку. Будущее ребенка зависит от внимания к нему с самого детства, а потому точно не стоит делегировать это только лишь дошкольному учреждению. Детский сад – это друг и партнер как для родителей, так и для детей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram