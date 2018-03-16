Как выбрать хобби для ребенка: советы психолога

Внимательно понаблюдайте за своим ребенком, достаточно часто, то чем занимается ребенок в свободное время может стать его любимым делом

Чтобы ребенок с пользой проводил свое свободное время и раскрыл свои таланты, важно найти для него хобби – занятие, которое будет приносить удовольствие.

Но, как правильно его искать, знают не все, а многие родители и вовсе пытаются навязать свой выбор, пытаясь тем самым реализовать свои мечты детства.

Психолог высшей категории и арт-терапевт Виктория Назаревич дала несколько советов, как правильно подбирать хобби для ребенка:

1. Первое правило, которое следует учитывать при выборе хобби для ребенка, это спросить ребенка, чем он хочет заниматься сам. При выборе не опираться и не считаться с мнением родственников, друзей, соседей, престиж и имидж выбранной ребенком секции. Ведь только ребенок лучше знает, чего он хочет.

2. Создайте ребенку представление о возможных вариантах занятий, попробуйте посетить занятия с целью ознакомления, побудьте вместе с ребенком на репетициях в различных кружках, просмотрите видеоролики с выступлениями детей, это поможет расширить круг своих представлений о том, чем он хочет заниматься. Поскольку это формирует его дальнейшую жизнь, характер и будущее.

3. Поиграйте с ребенком в игру: "Чем занимаются дети мира?" Сделайте карточки на которых изображены все возможные хобби детей. Эти фото можно найти в Интернете. И пусть ребенок на каждую карту скажет вам свое мнение. Отвечая на вопрос:

Понравилось бы мне заниматься таким же делом?

Что во мне есть, что поможет или помешает в этом деле?

Как это дело поможет мне во взрослой жизни?

Как я, будучи взрослым расскажу о своем хобби детям?

4. Предложите ребенку выбор из четырех-пяти вариантов секций или кружков, это даст возможность ребенку почувствовать собственную ответственность, обеспечит самоуважение и еще раз подчеркнет ее личную значимость и взрослость.

5. Дайте ребенку попробовать себя. Итак, следующее правило формулируем так: "Полгода на поиск своего любимого дела". Для того, чтобы ребенок почувствовал на себе влияние любой секции или кружка стоит дать попробовать ребенку посетить эти занятия на менее пяти раз, познакомить ребенка с атмосферой и руководителем. А дальше все будет решено, и, кстати, ребенок вам аргументирует, почему он хочет или не хочет, именно в этот кружок.

6. Пофантазируйте вместе с ребенком на тему: "Я стану лучшим …". Это можно сделать, еще в виде рисунка. Предложите ребенку представить ситуацию, когда он уже достиг значительных успехов в своих занятиях и пусть проиллюстрирует это на бумаге.

7. Следующее правило можно условно назвать так: "Исторический поиск корней хобби в семье". Попробуйте вместе с ребенком расспросить бабушек и дедушек о том, чем они занимались в детстве, что им нравилось делать. Такая экскурсия в свою родословную сформирует у ребенка определенную идентификацию с родственниками и поможет определиться.

8. Внимательно понаблюдайте за своим ребенком, достаточно часто, то чем занимается ребенок в свободное время может стать его любимым делом. Если ребенок всегда бегает – стоит подумать о легкой атлетике, если ребенок при любой возможности берет в руку карандаш, то попробуйте художественную студию, или палочкой выбивает ритм, – вам в музыкальную школу.

9. Поддержите каждый выбор ребенка, но не выбирайте вместо него. Ведь довольно часто то, что мы навязываем нашим детям является нашей нереализованной мечтой детства. И родители, вкладывая все силы и все средства, пытаются реализовать свою мечту за счет жизни своего ребенка.

10. Главное правило, хобби для ребенка должно приносить удовольствие. Он должен с интересом и вдохновение ждать следующего занятия, радоваться встрече, успехам, самостоятельно, без какого-либо насилия, уделять время любимому делу. Только в таком случае выбор сделан верно.

И нет разницы, ребенок будет заниматься этим полгода или полжизни, главное, чтобы он был счастлив.

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