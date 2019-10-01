Как выбрать няню для ребенка: полезные советы родителям

Задайте ей семь важных вопросов о работе и личном

Няня должна быть опытной и доброй Фото: Pexels

Иногда наступает момент, когда родители сами не справляются с ребенком и тогда они прибегают к помощи няни. Если вы уже решились принять помощницу в семью, тогда вам будет полезно знать, на что обратить внимание при выборе няни.

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Во время собеседования с няней, старайтесь больше наблюдать за ней и обратить внимание на ее доброжелательность и открытость в разговоре с вами. Кроме того, важно знать, какие вопросы задать няни при первой встрече. Вашему вниманию семь важных вопросов к няне.

Образование

Важно знать, как про основное образование кандидата, так и про дополнительные в области психологии, педагогики.

Опыт работы

Кандидату с хорошим опытом работы, безусловно, будет отдано преимущество. А если няня сможет принести еще и рекомендательное письмо от предыдущих работодателей, тогда проще будет сделать выбор.

Личные вопросы

Спросите у няни про ее семейное положение, есть ли у нее дети. Это важно знать, ведь человек приходит в вашу семью, а такая информация дает вам дополнительные представления о специалисте. Кроме того, уточните, могут ли ее семейные ситуации влиять на график работы у вас.

Документы

Узнайте, принесла ли няня с собой все необходимые документы. Это тоже дает вам дополнительную информацию: если документы взяла – значит она организованный и ответственный человек, а если не принесла – не делайте поспешных выводов и попросите выслать вам фото и копии документов в электронном формате.

Возраст предыдущих детей

Спросите у няни, работала ли она ранее с детьми такого возраста, как ваши дети. Если нет – важно понимать, как она будет справляться и что будет предпринимать в определенных ситуациях.

Обязанности

Принимая няню на работу, четко оговорите с ней все нюансы: график работы – дни и часы, все обязанности по уходу и развитию ребенка – когда будут ходить на прогулку, кормление, как будет воплощаться вопрос с гигиеной и развитием.

Нежности допустимы ли

Обязательно обсудите с няней вопрос с объятиями и поцелуями ребенка. Допускаете вы это или нет.

Пожалуй, это базовый набор вопросов, которые стоит задать няне при вашей первой встрече. Дальше вы поймете сами, какие вопросы еще обсудить и какое решение принять.

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