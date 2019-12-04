Актуально

Как выбрать подарок на Новый год по знаку зодиака

Наверняка вы хотите, чтобы ваш подарок на Новый год с удовольствием использовали

Фото: pixabay.

"Сегодня" знает беспроигрышный вариант подарка как для мужчины, так и для женщины. Это немецкие еженедельники и ежедневники Brunnen. Не спешите с выводами, мол, банально. Компании больше 100 лет. А непревзойденное немецкое качество известно на весь мир.

К тому же посмотрите, как выбрать ежедневник по знакам зодиака из коллекции Brunnen.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овны — это лидеры, но не консерваторы. Следят за собой, внешностью, стилем. Поэтому оценят подарок, который сделает их еще красивее и респектабельнее. Им нравится красный цвет — и смотрится стильно, и сильные качества подчеркивает. Рекомендуем для Овна выбрать Brunnen в ярко-красной обложке, например, такой, как датированный ежедневник Стандарт.

1/6

Телец (20 апреля — 20 мая)

Представители этого знака зодиака практичны. Не любят мишуру и подарки из разряда "бесполезно, зато смешно". Для них идеален вариант еженедельника без излишеств Смарт 2020. Если выбрать синюю или голубую обложку, то это принесет Тельцу удачу, ведь все оттенки синего присутствуют в характеристике знака.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Близнецы — это творческие личности. Подвижные, энергичные, легкие на подъем. С удовольствием начинают новые дела, но нередко не доводят до конца. Для них планирование — это спасение от незавершенных дел, которые крадут энергию. Близнецы будут рады датированному ежедневнику из серии ВВН с яркой дизайнерской обложкой.

Рак (21 июня — 22 июня)

Романтичными и сентиментальными Раками управляет Луна. Поэтому предлагаем такое цветовое решение: оттенки нежно-голубого и серебряного, которые символизируют лунный свет. Компаньон с алюминиевой обложкой сверкает серебром, а внутри содержит чистые листы — идеальный вариант для Рака.

Лев (23 июля — 22 августа)

Как и все короли, Львы привыкли купаться в роскоши и золоте. Не царское это дело — вести записи каждый день. Начать недатированный ежедневник Смарт Графо Gold можно в среду вечером в июне. И выглядит он по-королевски роскошно.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Угодить Деве одновременно и просто, и сложно. Потому что они практичны, консервативны и не согласны на эксперименты. Для Дев классические модели ежедневников Стандарт с бордовыми и коричневыми обложками подойдут как нельзя более кстати.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вещь пригодится для работы? Значит, беру! Это девиз Весов. Конечно же, на рабочем столе Brunnen займет достойное место и поможет с задачами. Присмотритесь к ежедневникам мятных оттенков и цвета морской волны. Такая палитра поможет держать "чашу весов" в балансе, что важно для этого знака.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Мани, мани, мани! Скорпион обожает деньги и не скрывает этого. Для него важно, сколько стоит подарок. Смело дарите Brunnen в обложке из итальянской кожи LaFontaine. Благородные обложки темно-коричневого и бордового цвета символизируют величие и силу.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрелец — это и швец, и жнец, и на дуде игрец! Любознательный, талантливый, с множеством хобби и увлечений. Так много дел сразу требуют планирования и порядка. Ежедневник с фиолетовой обложкой поможет раскрыть потенциал и тщательно спланировать насыщенный день Стрельца.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Самый домашний знак зодиака — это Козерог. Адепт уюта, пледов и чая с печенюшками. Особенно в холодное время года. Козерог всегда радуется, когда дарят что-то мягкое. Пусть это будет ежедневник с мягкой обложкой Flex. Ведь в него не только планы, но и рецепты имбирного печенья можно записывать.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Лучшие друзья, активные и вовлеченные в тысячу дел одновременно — это Водолеи. Им всегда надо быть на связи. А потому Водолей с удовольствием ведет записи и в гаджетах, и в бумажном формате. Мало ли, а вдруг Апокалипсис? Или свет выключили? Как тогда навести порядок в расписании? Водолей много работает и устает. Выберите для него ежедневник или еженедельник с обложкой спокойных синих или зеленых оттенков.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Заядлые путешественники и искатели приключений — это Рыбы. Сегодня они бродят по уютным улочкам Италии, а завтра — уже летят на Самуи. Жизнь на чемоданах и зарисовки путешественника — это для Рыб. Отличный подарок для таких людей — записная книга Kompagnon в точку. В формате столько свободы! Можно писать планы по методу Buller Journal, рисовать, описывать впечатления. Все оттенки моря и зелени благоприятно влияют на Рыб.

Да, и не откладывайте покупку подарков на последние числа декабря. Тем более, что купить ежедневник Brunnen можно в два клика, не вставая с кресла.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.