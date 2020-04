Актуально

Как выбрать школьный рюкзак, чтобы все остались довольны

Стильный дизайн, качественные материалы и функциональность – идеал достижим

Ассортимент рюкзаков на прилавках магазинов может только радовать. Дети довольны, ведь у них есть возможность создать капсульную коллекцию: подобрать ранец с понравившимся дизайном, а к нему пенал, сумку для обуви и канцелярию в едином стиле. Такую возможность предоставляют крупные бренды, такие как Kite, у которого самый широкий лицензионный пакет в Украине: Harry Potter, Hello Kitty, Hot Wheels, My Little Pony, Transformers и другие.

А как быть родителям, для которых внешний вид рюкзака не главное? Ведь у них в приоритете здоровье ребенка, качество материалов и функциональность. Расскажем, как не растеряться среди моря предложений и выбрать удобный рюкзак, который понравится всем.

Сколько должен весить ранец?

Наполненный рюкзак школьника не должен превышать 10% веса ребенка. Существуют государственные нормы веса наполненного рюкзака:

1–2 класс < 1,5 кг;

3–4 класс < 2 кг;

4–6 класс < 2,5 кг;

7–6 класс < 3,5 кг;

9–11 класс < 4 кг.

Поэтому все рюкзаки Kite для школьников весят от 0,4 кг до 1 кг. Вес каждого указан в характеристиках на сайте производителя.

Размер школьного рюкзака

Габариты рюкзака определяются, исходя из роста ребенка. Для многих будет открытием, что рюкзаки имеют свою размерную сетку. В Kite размеры указаны от S до L. Габариты школьного рюкзака строго соответствуют этим размерам. Это связано с тем, что нагрузка на спину во время носки должна распределяться равномерно, а высота спины "растет" вместе с ребенком.

Именно поэтому нельзя брать рюкзак "на вырост". Когда ребенок надевает ранец, ортопедические подушечки должны располагаться на определенных участках тела. После покупки с помощью плечевых ремней важно идеально подогнать посадку под рост ребенка: дно рюкзака должно размещаться на 4 см ниже талии, а верхний край — на уровне плеч.

Ортопедические свойства

Все рюкзаки для школы Kite шьются с ортопедической спинкой по запатентованной технологии: Ergo Kids, ErgoBack, Ergo Teens, Air Comfort. Лямки и внутренние разделители помогают равномерно распределять вес по спине, чтобы снять излишнюю нагрузку на позвоночник.

В школьных рюкзаках Kite широкие мягкие лямки правильной S-образной формы оптимальной ширины 4,5-5 см, поэтому они:

не врезаются в плечи;

не передавливают кровеносные сосуды, в том числе в подмышечной зоне;

не соскальзывают во время движения.

Нагрудный и поясной ремни помогут облегчить нагрузку на плечевой пояс школьника и плотно фиксируют рюкзак к спине, чтобы тот не болтался из стороны в сторону. Дети часто балуются по дороге в школу, а резкие смещения веса опасны для еще не сформировавшегося позвоночника.

Ортопедический рюкзак способствует тому, чтобы ребенок приучался держать спину прямо, не сутулился и сохранял ровную осанку.

Приятные дополнения

Плюсом станет наличие карманов и отделений, чтобы все необходимое было под рукой, а в рюкзаке царил порядок. В ранцах Kite основные карманы адаптированы под потребности ребенка: в боковые помещается бутылочка с водой или небольшой термос, в большой передний или внутренний — ланчбокс со здоровым перекусом. Есть модели с отделениями для планшета, органайзером, съемной ключницей.

Дети оценят современные отделки: подвески, меховые элементы, сменные панели, пайетки, бантики и т. д.

Обязательным элементом всех рюкзаков являются светоотражающие элементы. Они повышают безопасность ребенка на дорогах в темное время суток.

Теперь вы знаете, как выбрать школьный рюкзак. А если остались сомнения, ищите на полках магазинов продукцию немецкого бренда Kite. Любая модель станет правильным выбором. Секрет прост: в каждом изделии полностью учтены все необходимые требования к безопасности и функционалу школьных рюкзаков.

Ребенок же будет счастлив получить в распоряжение ранец с любимым персонажем или собрать свою капсульную коллекцию с другими товарами Kite.

