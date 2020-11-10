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Как выбросить из головы навязчивую песню и в чем секрет громких хитов: мнения экспертов

Сегодня, 14:58

Мы решили разобраться, у каких мелодий больше всего шансов запомниться аудитории

Незамысловатая песня Baby Shark неожиданно стала рекордсменом YouTube! Не удивляйтесь – эта мелодия быстро и надолго "застрянет" у вас в голове уже после первого прослушивания.

В утреннем шоу "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" телеведущая Юлия Галушка решила разобраться, у каких песен больше всего шансов запомниться аудитории и как выбросить из головы навязчивую мелодию.

Ведущая Юлия Галушка
Ведущая Юлия Галушка
Фото: пресс-служба

"Выбросить из головы очень просто, – рассказывает психолог Вера Романова. – Нужно заняться чем-то: побегать, помыть посуду или сделать какую-то неприятную для себя работу по дому или развязать тяжелую задачку, кроссворд или головоломку. Также можно съесть перец или корицу – это поможет вам переключиться".

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В свою очередь, популярная украинская певица Jerry Heil раскрывает секреты создания музыкальных хитов.

"Прежде всего, нужно придумать запоминающийся припев и ставить его перед куплетом – эта схема работает, – утверждает Jerry Heil. – Чтобы люди сразу понимали, стоит ли выбирать эту песню для прослушивания или нет. Сейчас мы делаем этот выбор буквально за первые три секунды. Но самое сложное – убрать из песни все лишнее".

Подробнее смотрите в сюжете:

Напомним, в период с апреля по июнь 2020 года YouTube устроил массовое уничтожение видео – было удалено 11,4 миллионов роликов.

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видео психолог песни хиты Jerry Heil
Источник: Сегодня
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