Как выглядит рейтинг долгожителей среди знаков зодиака

Природная закономерность определяет картину долголетия, ориентируясь на сформировавший знак зодиака

Наслаждайтесь жизнью. Фото: pixabay

Жить долго и счастливо мечтают многие, но даже не подозревают о сильном влиянии астрологии в этом вопросе. Ведь не стоит недооценивать расположение звезд в день рождения человека.

Природная закономерность определяет картину долголетия, ориентируясь на сформировавший знак зодиака. Звездный небосклон обязательно учитывает не только дату рождения, но и в дальнейшем закладывает в человеческий ген число возраста, составляя код его долголетия. И для каждого человека и знака зодиака он индивидуальный.

Овен

Результат этого знака по долголетию впечатляющий. Ему свойственно выживать при любых обстоятельствах и преодолевать все тяготы судьбы. Оба пола могут не сомневаться по количеству прожитых лет — им отведен рубеж от 82 лет. На рубеже 80-летия они полностью осознают свое предназначение и гордятся собственным прошлым только тогда, когда они его прожили в спокойной обстановке.

Телец

Этот знак — настоящий баловень судьбы, и путь жизни не завершается после 80 лет. Они могут при рациональным и ритмичным ритме жизни быть счастливыми и после 85 лет. И это цифра количества земных лет будет тогда достоверна, если знак начнет придерживаться особой диеты, подсчитывать калории и не расстраивать себя по пустякам.

Близнецы

Неплохие цифры по количеству лет неоднократно были зафиксированы представителями знака. Но больше всего лидеры первенства по долгожительству — женщины. И их возрастная группа доходит до 85 лет. Это говорит о том, что женский пол смотрит на жизнь с оптимизмом и верит в лучшую сторону жизни. Главное условие для их жизни — жить в комфортной обстановке в старости. Мужчинам также суждено прожить до 80 лет. Чтобы сохранить силу и бодрость духа, знакам нужно много времени проводить на воздухе и практиковать дыхательную гимнастику.

Рак

У этого знака шанс называться долгожителем не совсем соответствует его возрастной категории. Мужчинам суждено прожить немного дольше 65 лет, в то время, как женщины могут рассчитывать на 3 года дольше. Главная причина их низкого показателя — частые стрессы и переживания по разным поводам. В молодости нужно пересмотреть рацион питания, и тогда у них есть шанс продлить свой возраст жизни. Пешие прогулки — лучший стимул для оздоровления и обеспечения себя хорошим настроением.

Лев

Обладателем показателя среднего уровня прожитых лет является этот знак. Планка жизненного критерия редко доходит до 71 года, причиной тому является сердечная недостаточность. Если представитель бережет свои земные годы, ему не следует брать на свои плечи все тяготы, волноваться и подвергаться панике.

Дева

Успешность этого знака дает ему возможность превысить жизненную планку больше 85 лет. И секрет их желания жить — дружелюбие. Для них здоровый образ жизни не пустой звук, а настоящий лозунг жизни, которому они следуют. Их дисциплинированность дает возможность трезво смотреть на жизнь, и таким же взглядом оценивать обстановку вокруг себя. Но частые колебания настроения и здоровья могут нарушить закономерность их жизненной устойчивости.

Весы

Дисбаланс между гармонией и уравновешенностью почти всегда этого знака склоняет к переживаниям. Чтобы прожить полноценную жизнь и наслаждаться ее приятными моментами, стоит акцентировать внимание на здоровье и постоянно избегать неприятных ситуаций. Для обеих полов знака отметка жизненного уровня превышает цифру 85 лет.

Скорпион

Этому знаку судьба не дает возможности прожить долгую жизнь, поэтому их шанс пребывания на земле часто не доходит до отметки 68 лет. Это говорит о том, что разные заболевания они не спешат лечить, поэтому количество земных лет у них самое низкое среди остальных знаков Зодиака. Но если представитель дорожит своим самочувствием и ему уделяет достаточно внимания, то жизненный рубеж может в редких случаях для всех полов превысить указанную цифру.

Стрелец

Уровень жизни этого знака не отличается от его соседа по Зодиаку. Возраст иногда превышает чуть больше 69 лет в обеих полов. Хотя от установленного образа жизни зависит основная цифра долголетия. И если знак хочет стать одним из старожилов, с раннего возраста нужно пересмотреть свой распорядок дня и научиться планировать собственные дела. А гармония с самим собой — главный критерий количества земных лет.

Козерог

Это настоящая лидирующая сторона по количеству прожитых лет. Для них важно придумать правильную позицию, которая не подпустит к себе хронические болезни. Оба пола могут вполне счастливо прожить до 86 лет. Результат их долголетия кроется в трепетном отношении к самим себе.

Водолей

Проблемы для этого знака — хронические простудные заболевания. Им следует бережно чтить свое здоровье, тогда они смогут прожить больше 72 лет. Перечень хронических заболеваний в них практически отсутствуют, поэтому они вполне могут встретить старость при полном здоровье и твердой памяти.

Рыбы

Этим чувствительным натурам уготована лишь средняя отметка их числа жизни. Для мужчин возраст земного пребывания редко доходит до отметки 70 лет, в то время, когда женщины могут поспорить с судьбой до 74 лет. Но не все так печально, астрологи неоднократно убеждаются в живучести этого знака.

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