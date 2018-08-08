Как выглядят 20 основных признаков измены: ответ частного детектива

Если вы заметили в поведении своего партнера четыре или более критерия, стоит хорошо задуматься

Уважайте друг друга. Фото: depositphotos

Измену не всегда можно обнаружить без явных улик. Однако существуют признаки, которые могут выдать изменщика даже если его не застукали на "месте преступления". Детектив и бывший агент ФБР Том Мартин описал в своей книге "Глядя на жизнь частными глазами" 20 распространенных признаков того, что вам изменяют, передает "Новое время".

По словам Мартина, за его сорокалетний опыт работы именно эти 20 вещей чаще всего указывали на неверность мужчины или женщины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Момент разоблачения: три популярных мифа об изменах

Несмотря на то, что эти признаки кажутся очевидными, Том Мартин говорит, что выявление одного или двух из них не является поводом для беспокойства. Однако если вы заметили в поведении своего партнера четыре или более критерия, стоит хорошо задуматься, не нашел ли любимый человек кого-нибудь на стороне.

20 признаков измены выглядят так:

Изменение привычек Ранний уход и позднее возвращение домой Деловые поездки Отсутствие семейных праздников или выходных в компании семьи Сверхурочная работа Необъяснимые расходы Тайные аккаунты в социальных сетях Скрытые счета кредитной карты Чрезмерный уход за собой Чужой запах (типичный след помады на воротнике) Покупка подарков, которых вы не видели Необъяснимые предметы (например, презервативы в машине) Неожиданная любовь к спортзалу Пропущенные звонки с неизвестного номера Закодированные или скрытые сообщения в телефоне Меньше секса Уклончивость и защитное поведение Очевидная ложь Придирчивость и вспыльчивость Невосприятие неожиданных визитов (если вы без предупреждения зашли к партнеру на работу, он может разозлиться)

Ранее сайт "Сегодня" выяснял, как выглядят здоровые отношения: 12 показателей. В здоровых отношениях партнеры слушают друг друга больше, нежели говорят сами.