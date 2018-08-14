Как вырастить детей сексуально здоровыми и грамотными: 10 рекомендаций родителям

Средний возраст первого просмотра порно сейчас – 6-8 лет

Говорите со своими детьми. Фото: depositphotos

Воспитывать детей важно разносторонне. И сексуальное воспитание – важная часть. К этому вопросу важно подойти серьезно, ведь это не ограничивается ответом на вопрос "Откуда берутся дети", а также коротким разговором о менструациях и поллюциях лет в 10-12.

Многие родители очень сильно удивляются, когда обнаруживают, что современные дети уже в 6-8 лет знают намного больше, чем могут допустить взрослые, а в 10 отказываются говорить с мамой и папой на интимные темы.

Секс-педагог, автор программ по сексуальной грамотности для взрослых и подростков Юлия Ярмоленко дала простые рекомендации, которые помогут сориентироваться в сложной информации и не упустить важные моменты в сексуальном воспитании ребенка.

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1. Позвольте ребенку изучать свое тело. Как ни странно, но первые табу родители прививают своим детям с младенчества. Полугодовалый малыш активно изучает свое тело, дергает себя за волосы, уши, сосет пальцы рук и ног – и это совершенно не смущает родителей. Однако когда ребенок начинает исследовать половые органы, мама или папа убирают оттуда руки малыша, давая понять, что эта область запретная, что есть в ней что-то нехорошее. Второй раз дети начинают интересоваться своими и чужими гениталиями в полтора-три года. Родители пугаются, но в этом ничего страшного нет. Так маленький человек осознает принадлежность к тому или иному полу, проходит первую идентификацию себя как "девочки" или "мальчика".

2. Относитесь к мастурбации спокойно. Дети могут начинать мастурбировать очень рано. Не стоит тянуть ребенка к специалистам с криками: "У нас растет извращенец/извращенка". Это тоже способ изучить себя. Не акцентируйте внимание на мастурбации, не запрещайте, не ругайте. Лучше отвлеките малыша другим занятием, игрой, забавой, общением. Если же вы замечаете, что ребенок делает это очень часто (вместо того, что очень любит – мультиков, игр на планшете и т.д.), на это стоит обратить внимание. Ребенку либо скучно, либо он переживает сильный стресс. Стресс может быть из-за скандалов дома, из-за тотального контроля, побоев или насилия. В этом случае родителям стоит обратиться к специалисту.

3. Обучите ребенка правилам гигиены и названиям гениталий. С двух-трех лет стоит проговаривать в душе правила гигиены, объяснять, как ухаживать за половыми органами (для мальчиков и девочек правила разные). При этом очень важно называть все своими именами: мошонка, крайняя плоть, головка, большие и малые половые губы, область уретры, промежность и т.д. Таким образом, вы обучаете ребенка физиологии, пониманию, как мы устроены и как что функционирует. В этом возрасте любые названия будут восприниматься нормально, так как еще нет установки, что в этом есть что-то постыдное, запретное, нехорошее. Негативное отношение к гениталиям формируется именно тогда, когда мы используем для их названия эвфемизмы (пися, писюн, перчик, розочка, краник, печенька).

4. Читайте вместе брошюру Совета Европы "Правила трусиков". Подходит для детей от 2-3 лет. Это очень важная информация, которая поможет вашему ребенку не только построить собственные границы, получить понимание того, какие зоны являются интимными и при каких обстоятельствах их можно показывать другим, но и избежать сексуальных домогательств и насилия в будущем. Ребенок четко должен знать, что прикосновения любых людей к гениталиям – это плохо и об этом срочно нужно рассказать маме!

5. Отвечайте честно на любые вопросы ребенка. Никогда не уходите от ответа, не говорите "Вырастешь – узнаешь", не врите, не игнорируйте, не избегайте темы – это самый простой способ потерять авторитет в глазах ребенка. Если дочь или сын пришли к вам – значит, они вам доверяют и хотели бы услышать ответ именно от вас. Поэтому постарайтесь рассказать все максимально спокойно и правдиво. Если у вас не хватает слов или вы не знаете, что ответить, — честно в этом признайтесь. Скажите, что вам нужно подготовиться, и вечером или завтра вы ответите. И обязательно выполните свое обещание!

6. Держите под рукой книги, видеоролики по теме. Если вы не знаете, как объяснить ребенку, что такое секс, как рассказать про отношения мужчин и женщин, – заранее купите книгу (идеально подходит "Откровенный разговор об этом"), найдите подходящие видеоролики на эту щекотливую тему. Любые наглядные пособия – прекрасный инструмент донести до детей информацию толково и правильно.

7. Расскажите о менструациях и поллюциях не позже 8 лет. Сейчас дети развиваются быстрее, чем наше поколение. У многих девочек менструации начинаются в 9-10 лет, и сейчас это практически норма. Поэтому не стоит откладывать разговор до 10-12 лет, когда дети уже многое узнали на собственном (часто негативном) опыте.

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8. Будьте готовы, что ребенок посмотрит порно в 6-8 лет. Интернет доступен нынешним детям буквально с рождения. И мало у кого из взрослых стоит на компьютере безопасный поиск или родительский контроль. Поэтому часто дети абсолютно случайно находят взрослое кино и из любопытства смотрят. А потом делятся им с друзьями. Средний возраст первого просмотра порно сейчас – 6-8 лет. Конечно, лучше, чтобы это случилось как можно позже. Но даже защита на компьютере не убережет вашего ребенка от шокирующих кадров – в школе или во дворе все равно покажут. Не в 8, так в 9. Будьте к этому готовы. Ваша задача – объяснить, почему просмотр порнофильмов стоит отложить до 18. Или хотя бы до 16.

9. Занимайтесь развитием собственной сексуальной грамотности. Чтобы на тему секса и сексуальности было просто говорить, стоит читать об этом книги, смотреть фильмы, обсуждать с партнером интимные вопросы. Только так вы научитесь произносить слова "пенис", "вульва", не стесняясь, не краснея и не падая в обморок.

10. Помните, что сексуальное воспитание – это полное принятие, максимальная поддержка и доверительные отношения. Ваша задача – каждый день давать ребенку понимание, что вы всегда его поддержите, что он может прийти к вам с любой проблемой, и вы не будете кричать, обвинять, говорить нехорошие вещи, наказывать, оскорблять. Именно близкие и доверительные отношения – главное условие воспитания сексуально здорового и грамотного человека.

Ранее секс-педагог пояснила, как разговаривать с ребенком про секс. Поинтересуйтесь, что ваш сын или дочь уже знают о сексе.