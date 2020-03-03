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Как вырастить счастливого ребенка: восемь практичных советов родителям

Ольга Мирошникова заверяет, что более счастливые дети с большей вероятностью превращаются в успешных взрослых

Анна Ковпак
Сегодня, 11:31

Вырастить счастливого ребенка могут только счастливые родители. Как достичь этого состояния и как подарить своему чаду счастливое детство, рассказала психолог Ольга Мирошникова.

"Когда я спрашиваю родителей, что они хотят для своих детей, обычно они отвечают: хотим, чтобы дети были счастливы. На сегодняшний день существует масса информации о воспитании умных и успешных детей, но как воспитать счастливых детей? Иногда трудно соединить то, что лучше для детей, с тем, что делает их счастливыми, но эти два понятия не обязательно должны быть взаимоисключающими", – уверена психолог.

Более счастливые дети с большей вероятностью превращаются в успешных, опытных взрослых.

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Вашему вниманию восемь практичных советов, как воспитать счастливого ребенка.

Шаг 1: Сделайте счастливым себя

То, насколько вы счастливы, сильно влияет на то, насколько счастливы и успешны ваши дети. Родители являются примером для своих детей. Когда ребенок видит счастливых папу и маму, он учится быть счастливым и сам. Находите время каждую неделю для встреч с друзьями, походов в кино, театр или на выставку. Выделите время для своих хобби.

Шаг 2: Научите ребенка строить отношения

Все знают о важности взаимоотношений, но, многие ли родители действительно учат этому своих детей? Когда ребенок знает, как ему поступать в той или иной ситуации, как решить конфликт со сверстниками, как установить новые знакомства и поддерживать их в хороших отношениях – все это делает его счастливее.

Шаг 3: Ожидайте усилий, а не совершенства

Когда мы хвалим детей за усилия и тяжелую работу, которые ведут к достижению, они хотят продолжать участвовать в этом процессе. Они не отвлекаются от задачи обучения из-за заботы о том, насколько умными они могут или не могут выглядеть. Когда же родители ожидают от ребенка только хороших результатов, дети могут переставать двигаться вперед из-за страха плохо выглядеть или показаться глупыми в глазах родителей.

До какого возраста можно жить с родителями – смотрите видео:

Шаг 4: Учим оптимизму

У любого события может быть несколько сторон. Родители могут научить ребенка видеть положительные моменты в любой ситуации.

Люди с оптимистичным мышлением:

  • Более успешны в школе, на работе
  • Здоровы и живут дольше
  • В конечном итоге более довольны своими браками
  • Менее склонны к депрессивным и тревожным расстройствам

Чтобы ребенок был счастлив, необходимо стать таким самому
Чтобы ребенок был счастлив, необходимо стать таким самому
Фото: Pexels

Шаг 5: Научите эмоциональному интеллекту

Эмоциональный интеллект – это навык, а не врожденная черта. Думать, что дети "естественно" придут к пониманию своих собственных эмоций (не говоря уже об эмоциях других), неверно. Помогите им определить, что они чувствуют (злость, обиду, разочарование), и дайте им понять, что это нормальные чувства и ребенок может их испытывать в данный момент.

Шаг 6: Научите самодисциплине

Самодисциплина в детях в большей степени предсказывает будущий успех, чем интеллект – или почти все остальное в этом отношении. Дети любят постоянство, оно помогает им чувствовать себя в безопасности. Помогайте ребенку освоить навыки самоконтроля и избегания соблазнов.

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Шаг 7: Выделите больше времени для игры

Игра – ведущий тип деятельности для ребенка, с помощью игры он познает мир и учится социальному взаимодействию. И речь идет не о компьютерных играх или на планшете. Дайте возможность ребенку побыть ребенком и просто побегать, полазить и активно поиграть на улице.

Шаг 8: Ужинайте вместе

Во время совместного приема пищи дети получают нужное общение, учатся поддерживать беседу и хорошим манерам. Они чувствуют, что семья вместе, что все нужны друг другу и это осознание делает детей счастливее.

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дети родители отношения психология
Источник: Сегодня
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