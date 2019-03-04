Как выразить чувства без слов – с помощью букета

О чем говорят цветы и как правильно выбрать букет

Как выразить чувства с помощью букета Фото: Pixabay

В средние века считалось неприличным выражать чувства словами, и на помощь приходили… цветы! Действительно, каждый цветок что-то символизирует. Сегодня же даже существует наука флюрографика, которая раскрывает значение и символику различных растений.

Делимся некоторыми символами с вами.

Например, гвоздику дарили любимой девушке перед разлукой, а красные тюльпаны символизировали признание в любви. Впрочем, как и красные розы. Желтые розы символизируют дружбу. А вот белые розы – это признание чистоты и совершенства того, кому она предназначается. Орхидея в подарок означает, что человек наслаждается каждой минутой, проведенной рядом с вами.

Читайте также Значение и описание цветов: расшифровываем букеты

Гербера – флирт и радость, пионы символизируют богатство и удачу, гортензии – настойчивость, жасмин – чувственность и привлекательность. Белая лилия означает восхищение. Василек – символ верности и красоты. А букет ирисов говорит о доверии и уважении к тому, кому он дарится. Гиацинт и хризантема в подарок говорят об уважении.

Также лучше быть осторожными с желтым цветом любых цветов (если только это не любимый цвет одариваемого), поскольку самая частая трактовка его на языке цветов – разлука или недоверие.

Дарите любимым цветы со смыслом!

Напомним, ранее мы писали, что подарить любимым женщинам на 8 Марта.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram