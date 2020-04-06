Как выжить на карантине и не обанкротиться: пять финансовых советов

Не влазьте в долги, ведь отдавать их потом будет еще сложнее

Весь мир и Украина в частности борются с коронавирусом, из-за которого мы до 24 апреля сидим на карантине. Это довольно тревожное время, ведь многие сейчас вынужденно не работают, а что будет с экономикой по окончанию карантина – тоже не ясно.

Подсчитайте свои базовые потребности Фото: freepik.com

Вашему вниманию пять финансовых советов, чтобы выжить на карантине и не обанкротиться.

1. Проанализируйте базовые потребности

Для начала вам нужно провести анализ ваших базовых потребностей и понять, что для вас сейчас жизненно необходимо, а от чего можно пока отказаться. К примеру, продукты, медикаменты и аренда жилья – это необходимость, а вот новое платье или пальто – подождут.

2. Не совершайте эмоциональных и крупных покупок

Следуя из предыдущего пункта, необходимо понимать, что делать спонтанные и крупные покупки сейчас точно не стоит. Потому что "излечение" стресса новыми туфлями или дорогими часами потом вгонит в еще большую тоску из-за потраченной большой суммы денег. Важно осознать, что сейчас ваша финансовая ситуация нестабильна, а крупная покупка точно выбьет из колеи еще больше.

3. Не трогайте кредитку

Сейчас вам необходимо научиться обходится без долгов. Поэтому, рассчитав необходимые траты на базовые потребности, старайтесь разбить ваши сбережения так, чтобы вам их хватило. Погружаться в долги сейчас опасно из-за того, что вы не знаете, как будут обстоять дела по окончанию карантина, поэтому лучше сразу рассчитывать только на то, что у вас имеется.

4. Готовьте сами еду

Доставка еды – это не только удобно, быстро, а еще и является поддержкой своих любимых заведений, которые оказались в трудном положении. Но если у вас самих появятся проблемы с деньгами, тогда вы не только не сможете им помочь, а и еще больше усугубите свое финансовое положение. Старайтесь покупать продукты и готовить еду дома самостоятельно, это точно будет дешевле.

5. Подумайте, как вы можете заработать

Кроме того, что вам нужно разобраться, на чем сейчас можно сэкономить, важно еще и найти способ, где можно заработать дополнительные деньги. Помимо того, что можно поискать подходящий вариант на сайтах по трудоустройству, вы еще можете напрямую обращаться к потенциальным работодателям и предлагать свои услуги.

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