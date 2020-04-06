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Как выжить на карантине и не обанкротиться: пять финансовых советов

Не влазьте в долги, ведь отдавать их потом будет еще сложнее

Варвара Левская
Сегодня, 10:21

Весь мир и Украина в частности борются с коронавирусом, из-за которого мы до 24 апреля сидим на карантине. Это довольно тревожное время, ведь многие сейчас вынужденно не работают, а что будет с экономикой по окончанию карантина – тоже не ясно.

Подсчитайте свои базовые потребности
Подсчитайте свои базовые потребности
Фото: freepik.com

Вашему вниманию пять финансовых советов, чтобы выжить на карантине и не обанкротиться.

1. Проанализируйте базовые потребности

Для начала вам нужно провести анализ ваших базовых потребностей и понять, что для вас сейчас жизненно необходимо, а от чего можно пока отказаться. К примеру, продукты, медикаменты и аренда жилья – это необходимость, а вот новое платье или пальто – подождут.

2. Не совершайте эмоциональных и крупных покупок

Следуя из предыдущего пункта, необходимо понимать, что делать спонтанные и крупные покупки сейчас точно не стоит. Потому что "излечение" стресса новыми туфлями или дорогими часами потом вгонит в еще большую тоску из-за потраченной большой суммы денег. Важно осознать, что сейчас ваша финансовая ситуация нестабильна, а крупная покупка точно выбьет из колеи еще больше.

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3. Не трогайте кредитку

Сейчас вам необходимо научиться обходится без долгов. Поэтому, рассчитав необходимые траты на базовые потребности, старайтесь разбить ваши сбережения так, чтобы вам их хватило. Погружаться в долги сейчас опасно из-за того, что вы не знаете, как будут обстоять дела по окончанию карантина, поэтому лучше сразу рассчитывать только на то, что у вас имеется.

4. Готовьте сами еду

Доставка еды – это не только удобно, быстро, а еще и является поддержкой своих любимых заведений, которые оказались в трудном положении. Но если у вас самих появятся проблемы с деньгами, тогда вы не только не сможете им помочь, а и еще больше усугубите свое финансовое положение. Старайтесь покупать продукты и готовить еду дома самостоятельно, это точно будет дешевле.

5. Подумайте, как вы можете заработать

Кроме того, что вам нужно разобраться, на чем сейчас можно сэкономить, важно еще и найти способ, где можно заработать дополнительные деньги. Помимо того, что можно поискать подходящий вариант на сайтах по трудоустройству, вы еще можете напрямую обращаться к потенциальным работодателям и предлагать свои услуги.

Убытки звезд из-за карантина – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как провести карантин с пользой: как социализироваться во время самоизоляции.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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