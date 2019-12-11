Как заботиться о стареющих родителях: пять советов для взрослых детей

Уход за пожилыми родителями – это отличный способ вернуть им часть той любви, которую они дали вам в детстве.

Как заботиться о стареющих родителях Фото: Pexels

Все надеются, что с ними этого никогда не случится. Но вот – папа переезжает к вам, потому что уже не справляется сам в силу своего возраста. Или мама нуждается в помощи и постоянном контроле за здоровьем. Никто не рассказывает, как быть хорошими попечителями для своих родителей, не принося в жертву свою работу и психическое здоровье. Однако есть несколько способов сделать этот жизненный опыт проще и взять от него максимум пользы для ваших отношений с родными.

Как сохранить гармоничные и теплые отношения с родными – смотрите видео:

1. Проводите вместе качественно время

Вы можете не иметь много времени, чтобы проводить его с родителями. Важнее, чтобы то время, которое у вас есть, проходило качественно и насыщенно. Это действительно даст вашим родителям ощущение заботы, а вам поможет получать радость от опеки.

Если ваши родители в достаточно хорошей физической форме – устройте совместное путешествие туда, где они всю жизнь мечтали побывать. Или хотя бы недалекую совместную поездку за город.

Организуйте общий выходной, например, с приготовлением любимых блюд или просмотром футбольного матча.

Пригласите родителей к себе на работу. Даже если такой практики нет у вашей компании – вам не надо делать это регулярно. Один визит в ваш офис лучше объяснит папе или маме, чем вы заняты в течение дня. И покажет, что они также значимые в вашей жизни.

2. Говорите с родителями – не только о здоровье

Пожилые люди, особенно те, кто должен длительное время оставаться дома, очень нуждаются в общении. И это главное, что вы можете дать им как опекун. Когда родители болеют, мы часто больше проникаемся их самочувствием и тем, чтобы они вовремя приняли лекарства. И это понятное волнение. Но так же важно говорить с ними о событиях в мире, новостях и интересах.

Чтобы чаще общаться, запланируйте звонок маме или папе в своем ежедневном графике – так вы не забудете об этом в плотном потоке дел.

Научите своих родителей пользоваться современными технологиями. Есть пожилые люди, которые и нас самих могут поучить лайфхакам в диджитал. Но если это не про ваших родителей – имеет смысл уделить этому время. Так вам проще будет оставаться на связи. А кроме того, ваши родители смогут узнавать новое из интернета, читать мысли других и находить старых знакомых в соцсетях. Вот вам и темы для новых разговоров.

3. Покупайте не только необходимое

Наши родители часто склонны экономить на себе. А время, в которое они росли и были молодыми, не предусматривал широкого выбора товаров и культуры заботы о себе.

Поэтому совсем не лишнее, по дороге к родителям, захватить вкусности, а не только необходимые продукты. Очень часто наши взрослые и даже пожилые родители могут радоваться им так же, как дети.

А еще можно устроить совместный шопинг, и подобрать вашей маме стильный образ, соответствующий ее возрасту.

4. Обращайтесь за помощью

Хороший попечитель – это не обязательно тот, кто может сам все и сразу. Купить продукты и приготовить пищу, проконтролировать прием лекарств и медицинские показатели, помнить все диагнозы и действующие вещества, а еще помогать пожилому человеку физически, общаться, и все это – в то время, которое остается от работы и заботы о собственной семье. Звучит как задание для супермена, поэтому делегирование – ваш главный помощник.

Привлекайте профессиональную медицинскую помощь, чтобы не переживать о здоровье родителей, когда вы не можете быть рядом.

Как поддерживать хорошие отношения с родителями Фото: Pexels

"В Украине уже развиваются услуги патронажа для взрослых, или медицинское сопровождение дома. Профессиональный медицинский работник придет домой к вашим родителям, снимет необходимые медицинские показатели, проведет манипуляции, проконтролирует прием лекарств, а подробный отчет о визите предоставит врачу – чтобы тот дистанционно контролировал состояние пациента и корректировал назначения при необходимости, а вы были спокойны за близких", – говорит Ирина Левицкая, руководитель медицинской службы Добробут.Патронаж.

5. Заботьтесь о себе

Первое правило заботы о близких: сначала позаботиться о себе, чтобы иметь силы на помощь другим. Не вините себя, если вы не в силах делать для своих родителей больше, чем делаете. Рациональный способ избежать выгорания – посчитать все потребности, с которыми ваши мама или папа нуждаются в помощи, и количество часов, которое необходимо вам для помощи им в этом. А потом сравнить со своим реальным графиком. Если после работы и заботы о собственной семье у вас остается значительно меньше времени, чем требуется уход за родителями – делегируйте.

Можно быть хорошим опекуном и на расстоянии: заказывать медицинские услуги по телефону, доставку продуктов онлайн, оставляя время личных встреч только для общения. Это значительно лучше, чем позволить заботе о близких стать эмоциональным и физическим бременем и истощать вас.

Конечно, бывают кризисные периоды, когда кто-то из родных внезапно имеет ухудшение здоровья или операцию, и вам приходится уделять заботе о них все свое время и ресурс. Однако такие периоды не должны быть длинными, и в любом случае, следует обеспечить себе базовый уровень поддержки: пить достаточно воды, выходить на прогулки, не забывать есть, иметь человека, который будет поддерживать вас морально.

Уход за родителями в пожилом возрасте – это отличный способ вернуть им часть той любви и заботы, которую они дали вам в детстве. Пусть этот период станет для вас возможностью сблизиться с родными на новом уровне, а не только временем дополнительных хлопот.

Тем временем мы выяснили все про психическое здоровье подростков: что важно знать каждому родителю.

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