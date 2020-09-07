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Как забыть бывшего: инструкция

Сегодня, 17:08

Психолог советует начать контролировать свои мысли

В отношения не все и не всегда бывает гладко и люди расстаются. Но вот не всегда чувства могут также быстро испариться и отпустить. Что важно сделать, чтобы забыть своего бывшего партнера, знает психолог Александр Шахов, который дает специальную инструкцию на своей странице в Instagram.⠀

Думать равно чувствовать: не пытайтесь управлять эмоциями напрямую — это бесполезно. Как кучер управляет лошадьми с помощью вожжей, так и чувствами мы управляем с помощью мыслей.

Как забыть бывшего
Как забыть бывшего
Фото: Pexels

То есть, продолжать думать о человеке – значит продолжать чувствовать. Народная мудрость "С глаз долой, из сердца вон" требует объяснения: "с глаз долой" означает перестать не только видеть его буквально глазами, но и "видеть" его в голове — представлять, вспоминать.

Тут психолог советует анализировать, ведь вы бесконечно прокручиваете кинофильм в голове, в котором вспоминаете моменты прошлого, мечты о том, как было бы по-другому, если бы. Продолжая делать это, вы сами себе колете кинжалом прямо в сердце.

Как прекратить думать о бывшем партнере

Примите для себя решение идти дальше. Это первая, и самая главная причина, почему вы все еще в прошлом — вы не решили идти дальше, вы все еще тешите себя надеждой, что "может что-то изменится, а вдруг он увидит, как долго и как сильно я его жду и воспылает ко мне любовью?".

Ложная надежда, иллюзия, самообман — вот причина ваших страданий.

Когда счастье казалось так близко, так возможно, очень сложно отказаться от попыток дотянуться до него. Это игры мозга.

К тому же, у нас есть внутренняя обезьяна — наше подсознание. Оно попадает в ловушку мыслей и некоторые люди продолжают стоять годами с зажатым в кулаке крупицами счастья, которыми не могут воспользоваться. В добавок к этому есть эмоциональная зависимость.

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Как забыть бывшего партнера: инструкция

  1. Принять решение избавиться от прошлого груза.
  2. Установить связь с подсознанием.
  3. Прожить эмоции, которые вы себе не позволяли.
  4. Закрыть гештальт — оставить воспоминания в прошлом.

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развод отношения психология
Источник: Сегодня
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