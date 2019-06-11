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Как заняться медитацией перед сном: практические советы

Чтобы помочь своему телу расслабиться, можно начать медитировать перед сном

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:46
Как заняться медитацией перед сном
Как заняться медитацией перед сном
Фото: pexels.com

Медитация — это древняя техника для расслабления тела и баланса ума, которая поможет привести вас в чувство гармонии и умиротворения. Медитация может занять лишь несколько минут вашего времени в день, но принесет огромную пользу для вашего здоровья. А практикуя каждый день, вы почувствуете, как негатив постепенно исчезает из вашей жизни.

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Медитация перед сном приносит пользу как физическому телу (помогает ему расслабиться), так и духовному состоянию человека, приводя психику в равновесие, чтобы утром начать новый день с чистого листа в эмоциональном и духовном плане.

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Медитация перед сном поможет

  • успокоиться,
  • расслабить организм,
  • приготовиться ко сну,
  • очистить мысли,
  • осознать свое текущее состояние. 

Во время исполнения этой медитации не обязательно сидеть в позе лотоса, – главное устроится поудобнее.

Лучшей медитацией перед сном будет практика осознанного внимания и управляемого дыхания Такая медитация перед сном принесёт большую пользу для ума и тела. Ее рекомендуют выполнять на сон грядущий, и это будет способствовать более полноценному сну и осознанному процессу засыпания, предотвратив "проваливание" в сон. После такой медитации время, потраченное на сам сон, значительно уменьшается. Получается, что качество сна только выигрывает. При этом время на сон экономится.

Как правильно заниматься медитацией перед сном
Как правильно заниматься медитацией перед сном
Фото: pexels.com

Техника исполнения медитации перед сном

1. Сосредоточение на вдохе и выдохе способствует успокоению ума, его мыслительная активность снижается, одновременно мысли перестают наполнять голову. Поэтому концентрируетесь на дыхании и наблюдайте только за ним.

2. Пока вы действительно это делаете, никаких других мыслей у вас возникнуть не может. Как только вы отвлеклись, вы сразу же заметите, что какая-то мысль прокралась в сознание; но ничего страшного, просто переключитесь обратно на наблюдение, ощущение дыхательного процесса и продолжайте такую медитацию.

3. После такой медитации лучше удобно улечься и постараться уснуть

Практикуйте медитацию регулярно — и результаты не заставят себя ждать. 

Напомним, что ранее мы писали о том, как справиться с волнением перед важным событием с помощью медитации

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Источник: oum.ru
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