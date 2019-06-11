Как заняться медитацией перед сном: практические советы

Чтобы помочь своему телу расслабиться, можно начать медитировать перед сном

Как заняться медитацией перед сном Фото: pexels.com

Медитация — это древняя техника для расслабления тела и баланса ума, которая поможет привести вас в чувство гармонии и умиротворения. Медитация может занять лишь несколько минут вашего времени в день, но принесет огромную пользу для вашего здоровья. А практикуя каждый день, вы почувствуете, как негатив постепенно исчезает из вашей жизни.

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Медитация перед сном приносит пользу как физическому телу (помогает ему расслабиться), так и духовному состоянию человека, приводя психику в равновесие, чтобы утром начать новый день с чистого листа в эмоциональном и духовном плане.

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Медитация перед сном поможет

успокоиться,

расслабить организм,

приготовиться ко сну,

очистить мысли,

осознать свое текущее состояние.

Во время исполнения этой медитации не обязательно сидеть в позе лотоса, – главное устроится поудобнее.

Лучшей медитацией перед сном будет практика осознанного внимания и управляемого дыхания Такая медитация перед сном принесёт большую пользу для ума и тела. Ее рекомендуют выполнять на сон грядущий, и это будет способствовать более полноценному сну и осознанному процессу засыпания, предотвратив "проваливание" в сон. После такой медитации время, потраченное на сам сон, значительно уменьшается. Получается, что качество сна только выигрывает. При этом время на сон экономится.

Как правильно заниматься медитацией перед сном Фото: pexels.com

Техника исполнения медитации перед сном

1. Сосредоточение на вдохе и выдохе способствует успокоению ума, его мыслительная активность снижается, одновременно мысли перестают наполнять голову. Поэтому концентрируетесь на дыхании и наблюдайте только за ним.

2. Пока вы действительно это делаете, никаких других мыслей у вас возникнуть не может. Как только вы отвлеклись, вы сразу же заметите, что какая-то мысль прокралась в сознание; но ничего страшного, просто переключитесь обратно на наблюдение, ощущение дыхательного процесса и продолжайте такую медитацию.

3. После такой медитации лучше удобно улечься и постараться уснуть

Практикуйте медитацию регулярно — и результаты не заставят себя ждать.

Напомним, что ранее мы писали о том, как справиться с волнением перед важным событием с помощью медитации.

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