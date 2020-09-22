Как запрограммировать себя на успех в день осеннего равноденствия: ответ нумеролога

Сегодня нужно внимательнее прислушиваться к себе и обращать внимание на природную интуицию

День равноденствия – это магическое время. Поэтому следует ограничить употребление энергетиков и думать только о хорошем. Именно так советует провести этот день нумеролог Айсулу Ахимова. Какие еще действия помогут заложить фундамент счастливого будущего – далее в материале.

Айсулу Ахимова Нумеролог, психолог

По словам нумеролога, день осеннего равноденствия – это то время, когда надо внимательнее прислушиваться к себе и обращать внимание на природную интуицию. И хотя это магическое время можно использовать для новых начинаний, следует соблюдать отдельные правила.

Если вы планировали оформить кредиты, займы и долговые обязательства – это все же лучше перенести.

Кроме того, следует быть внимательными к состоянию здоровья и соблюдать некоторые ограничения. В этот день старайтесь ограничить себя от употребления спиртных и энергетических напитков, так как сосуды уязвимы в прямом и переносном смысле – сердце нужно поберечь.

Как осеннее равноденствие может повлиять на человека – смотрите видео:

Однако, несмотря на предупреждения, это время можно использовать с особой пользой для своего будущего.

Это, конечно, период растущей Луны. Поэтому не пренебрегайте знаками судьбы, слушайте свое внутреннее чутье, доверяйте своему внутреннему "Я". Именно этим вы делаете закладку в свое будущее, и пусть оно действительно будет солнечным, светлым и наполненным.

Ранее мы выяснили все про День осеннего равноденствия-2020: во сколько оно произойдет, что означает равноденствие, какие у него интересные особенности и чем отличается поведение Солнца в это время от других дней.

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