Как запрограммировать себя на успех в день осеннего равноденствия: ответ нумеролога
Сегодня нужно внимательнее прислушиваться к себе и обращать внимание на природную интуицию
День равноденствия – это магическое время. Поэтому следует ограничить употребление энергетиков и думать только о хорошем. Именно так советует провести этот день нумеролог Айсулу Ахимова. Какие еще действия помогут заложить фундамент счастливого будущего – далее в материале.
По словам нумеролога, день осеннего равноденствия – это то время, когда надо внимательнее прислушиваться к себе и обращать внимание на природную интуицию. И хотя это магическое время можно использовать для новых начинаний, следует соблюдать отдельные правила.
Кроме того, следует быть внимательными к состоянию здоровья и соблюдать некоторые ограничения. В этот день старайтесь ограничить себя от употребления спиртных и энергетических напитков, так как сосуды уязвимы в прямом и переносном смысле – сердце нужно поберечь.
Как осеннее равноденствие может повлиять на человека – смотрите видео:
Однако, несмотря на предупреждения, это время можно использовать с особой пользой для своего будущего.
Ранее мы выяснили все про День осеннего равноденствия-2020: во сколько оно произойдет, что означает равноденствие, какие у него интересные особенности и чем отличается поведение Солнца в это время от других дней.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное