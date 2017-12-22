Как защитить новогоднюю елку от домашних животных

Домашние пушистики часто атакуют елку, могут навредить себе и своему хозяину

Атрибутом Нового года считается елка, из-за которой часто ведутся споры, которую мы украшаем огоньками и игрушками. А домашние животные обычно делают из елки объект для своих игр: грызут гирлянды, играют с шарами, прыгают на ветки.

Дом со всеми новогодними украшениями, и особенно елка, становится их игровой площадкой. Но чтобы этого не случилось – следуйте этим простым советам и все останутся живы (в том числе, и елка).

Как уберечь елку от котов и собак:

обмотайте ствол елки фольгой. Коты не любят запускать коготки в фольгу, поэтому ваш кот не будет делать попыток залезть на елку;

не устанавливайте елку возле предметов, которые помогут домашнему любимцу взобраться на нее. Например, возле стола, стульев или подоконника;

не украшайте елку сразу же после ее установки. Пусть ваш котик или собачка привыкнут к новому предмету в доме, а впоследствии они и вовсе потеряют к нему интерес.

Напомним, в сети уже появился список самых удивительных новогодних елок со всех уголков мира. Такой рождественский список составило издание о дизайне и архитектуре Dezeen.

Так, в список попали нарядные деревья из стекла, санок, пластилина и даже конструкции, подвешенные к потолку. Есть невероятные надписи и гирлянды.