Как заставить мозг работать в любом возрасте: пять надежных способов

Не нужно придумывать ничего особенного – используйте доступные методы

Креативность отлично стимулирует мозг Фото: Pexels

Формирование новых нейронов не прекращается в любом возрасте. А это значит, что нужно лишь приложить немного усилий и мы сможем заставить мозг работать. Если не прекращать работу над собой, то вы уже скоро увидите эффект – улучшение памяти, внимания, появится способность к обучению. Кроме того, вы сможете наладить свой эмоциональный баланс и обрести стрессоустойчивость.

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Вашему вниманию пять надежных способов, как можно активировать рост новых нейронов.

1. Правильное питание

Главным источником для формирования новых нейронных клеток является омега-3. Ученые заверяют, что эти жирные кислоты очень важны для правильного функционирования мозга. Кроме того, есть даже исследования, подтверждающие, что омега-3 благотворно влияет на наше настроение.

В вашем рационе питания непременно должны быть клетчатка, фрукты и овощи. Это поможет наладить все процессы желудочно-кишечного тракта, что в свою очередь способствует усилению выработки веществ, участвующих в формировании новых нейронов.

2. Научитесь играть на музыкальном инструменте

Какой именно это будет инструмент – значения не имеет. Главное начать играть, ведь это помогает улучшить скорость мышления и способность к усвоению новой информации. К слову, вам совсем не обязательно становиться профессиональным музыкантом, достаточно заниматься на уровне любителя. Эффект от игры на музыкальном инструменте оказывается за счет сочетанием слухового, тактильного, сенсорного, логического и аналитического вовлечения в процесс. Это позволяет мозгу одновременно задействовать разные участки.

Ученые отмечают, что регулярная игра на музыкальном инструменте делает для мозга то же, что физические упражнения делают для тела.

3. Движение – жизнь

Ученые выяснили, что если человек будет вести активный образ жизни, то это ускорит процесс увеличения количества нейронов в областях мозга, которые отвечают за память и обучение.

Для этого занятия отлично подойдут пешие прогулки в новых местах – это будет давать новые эмоции, а вместе с тем увеличит количество нейронов и уменьшится риск болезни Альцгеймера.

4. Упражнения для мозга

Делать различные упражнения полезно не только для тела, а и для мозга. Примечательно, что это можно совместить с помощью занятий йоги, тай-ци или медитаций. Это значительно улучшит способность мозга к выполнению задач и принятию решений, а также простимулирует другие части мозга.

5. Задействуйте свою творческую сторону

Написание текстов, вязание, рисование и другие творческие занятия, которые сопровождаются упражнениями на мелкую моторику, отлично тренируют нашу память. Ученые выяснили, что креативность является одной из тех вещей, на которые мозг тратит больше всего энергии, а это в свою очередь сильнее всего его стимулирует.

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