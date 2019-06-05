Как заставить себя читать: книжные лайфхаки

Книги – это возможность прожить много разных жизней вместо одной

Как заставить себя читать Фото: pexels.com

В эпоху цифровых коммуникаций бывает сложно выделить время для того, чтобы просто почитать интересную книгу и нам приходиться выкраивать время или даже заставлять себя читать. Если чтение вы будете воспринимать как развлечение, а не как необходимость, то вы будете глотать книги одну за другой. Как превратить общение с книгой в увлекательный ритуал, читайте в нашем материале о том, как заставить себя читать.

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Как заставить себя читать

Если вы помните правило под названием "21 день", то знаете, что полезная привычка вырабатывается за три недели. Этим методом можно воспользоваться, чтобы заставить себя читать. Понятно, что сначала вы будете читать через силу, но потом это станет привычкой.

Выбирайте интересующую вас литературу. Так вы избежите ненужных трат в книжном магазине и лишних фолиантов на полках, которые будут лишь пылится.

Напишите список литературы, которую хотите прочитать. Для любителей олдскула, – запишитесь в библиотеку.

Как заставить себя читать – проверенные советы Фото: pexels.com

Дайте себе обещание и читайте перед сном в приятной атмосфере 10-15 страниц каждый день, чтобы усилить желание стать книголюбом.

Читайте везде, если у вас есть свободное время, – примерно час или два в день, читайте в офисе в обеденный перерыв или вечером дома.

Всегда держите книгу на видном месте, чтобы она искушала вас приключениями любимых героев и манила прочитать несколько страниц.

Носите книгу с собой и когда вы едете в транспорте, и стоите в пробке или долго сидите в очереди, – скоротать время вам поможет недочитанное произведение.

Самое сложное — начать читать, то зато дальше будет проще. Удачи!

Напомним, что ранее мы писали о том, что почитать в отпуске.

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