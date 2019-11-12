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Как заставить себя работать дома: пять эффективных правил

Важно научиться правильному планированию и не отвлекаться

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:34
Как заставить себя работать дома
Как заставить себя работать дома
Фото: Pexels

Многие сотрудники больших и маленьких компаний мечтают работать дома. Казалось бы, здесь ведь одни плюсы: не нужно тратить деньги и время на дорогу к офису и обратно, можно есть домашнюю еду, когда хочется, можно не наряжаться и работать по своему графику. Вот только не все так просто. Не у всех получается организовать себя так, чтобы получался хороший результат, работая дома. Если же вы работаете вне офиса – вашему вниманию пять эффективных правил, как заставить себя работать дома.

Методы борьбы с офисным стрессом – смотрите видео:

1.Составьте четкий план и распорядок рабочего дня

Чтобы все успевать, чтобы не срывать сроки и не забывать никакие мелочи, необходимо все записывать. Каждую задачу на день необходимо прописать четко и грамотно. И делать это лучше с вечера. Это повысит вашу эффективность в разы.

2.Выберите правильное время для работы

Если у вас нет определенного графика, по которому вы должны работать, тогда важно прислушаться к себе. Если вы сова – планируйте решение рабочих вопросов на вечер, если жаворонок – утром. Плюс, конечно, необходимо понимать специфику своей профессии, ведь, если вы работаете вместе с коллегами или партнерами, то вы должны быть на связи тогда, когда необходимо решить тот или иной рабочий вопрос.

3.Определите количество времени на работу

Чтобы понимать, как планировать не только рабочие дела, а и бытовые, важно четко обозначить количество времени, которое вы потратите на работу. При этом не отвлекайтесь ни на какие другие вопросы в то время, когда работаете. Это может здорово отвлечь вас и потребуется больше времени на выполнения рабочих задач.

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4.Выделите дома для себя рабочее место

Отдельный кабинет позволить себе может не каждый, но вот найти отдельное место – можно. Для этого необходим стул, стол и лампа. Чтобы вам работалось комфортнее вы можете его обустроить, как вам нравится. Главное, чтобы это было определенное место, которое мотивировало бы вас к работе, а не расслабляло и отбивало охоту работать.

5.Отключите соцсети

Если вы выделили себе пять часов для работы, то лучше это время полностью посвятить рабочим задачам, следуя плану. Отвлекаясь на соцсети, которые постоянно рассказывают вам что-то интересное, вы можете затянуть с работой или вовсе ее запороть. Поэтому возьмите себе за правило, садясь за рабочий стол, отключать соцсети.

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Источник: Сегодня
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