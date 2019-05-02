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Как засыпать под музыку: полезные советы

Узнайте, как можно создать заснуть под музыку за несколько минут

Елена Кузьмич
Сегодня, 08:45
Как заснуть под музыку
Как заснуть под музыку
Фото: Pixabay

Всем людям нужен здоровый сон и мы расскажем о том, как этого быстро и легко добиться. Для отдыха сна очень важна обстановка, где вы можете заснуть. Наши советы помогут заснуть под музыку всего за несколько минут.

Расслабляющие свойства музыки

Все помнят колыбельные, которые пели матери в детстве. Не важно сколько вам лет, но в вашем подсознании заложено, что музыка обладает расслабляющим и благотворным эффектом. Приятна музыка может подарить нам теплые воспоминания о детстве и погрузить нас в покой и сон. Также мы может расслабиться, просто напевая под нос. Повторение одних и тех же ритмов быстро нас унесет в мир грез. Можно выбрать музыку, которая подходит к нашему настроению, чтобы расслабиться, успокоиться и набраться сил к следующему утру.

Как музыка погружает в сон

Замедление сердечного ритма. Когда вы погружаетесь в сон, ваш ритм сердца замедляется. Поэтому музыка, которую вы будете слушать перед сном, должна помогать вам уснуть, а не вбрасывать в ваше тело новый виток адреналина для действий. Например, музыка для релаксации и отдыха должна быть медленной, без использования громких инструментов, – барабанов.

Медленные мозговые волны. Когда мы не спим, волны в нашем мозгу — очень длинные. Их еще называют альфа-волнами. Когда мы спим или начинаем засыпать мозговые волны стают все короче и короче. Их называют тетра-волнамы. Чтобы тетра-волн и сна стало больше, нужно слушать перед сном музыку с медленным ритмом.

Синхронизация ритмов тела. Перед сном важно не только замедление сердечного ритма, синхронизациях всех ритмов тела и расслабление под музыку, будут оказывать благоприятные эффекты на ваше тело.

Как выбрать релакс-музыку для сна
Как выбрать релакс-музыку для сна
Фото: Pixabay

Релакс-музыка для отдыха и сна

Выбрав правильную музыку для релакса, вы можете легко и спокойно проспать целую ночь. Какие мелодии выбрать для отдыха:

Классическая музыка. Вас быстро убаюкают мелодии со звучанием свирелей, флейт и арфы. Спокойные звуки такой музыки помогут вам расслабится и уснуть. Также хорошо перед сном слушать целые симфонии, когда несколько мелодий объедены в одно целое. Похожие музыкальные творения помогут вам уснуть, если вы еще ворочаетесь в кровати.

Звуки природы. Также помогут вам быстро уснуть записи со звуками природы, например, журчание воды в реке, пение разных птиц, шум леса, прибоя или дождя. Просто представьте себе в лесу или парке с благоухающими травами и вы немедленно спокойно уснете.

Музыка без слов. Еще один важный компонент музыки для сна — это мелодии без слов. Ведь слова могут только отвлекать вас от расслабления. Также важно, чтобы в музыке для сна были ритмы, которые повторяются, тогда вы уснете быстрее.

Напомним, что ранее мы писали о том, как создать идеальное место для сна

Также ученые выяснили, почему люди разговаривают во сне. Экспертам удалось открыть эту волнующую загадку. Кроме этого, мы писали, как быстро уснуть и хорошо выспаться: три необычных способа.

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Источник: Сегодня
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