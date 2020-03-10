Как женщине увеличить свою силу и найти энергию: 20 важных дел на каждый день

Ритуалы, правила и методы восстановления сил для каждой женщины

Прекрасно чувствовать себя здоровой, красивой, счастливой и энергичной женщиной. Но в силу различных факторов, таких как работа, стресс, плохое настроение, ссора с любимым человеком или плохое поведение ребенка и женщина начинает чувствовать себя эмоционально опустошенной и лишенной энергии. Как этого избежать с помощью простых действий – читайте дальше.

Как женщине наполниться энергией Фото: Depositphotos

У каждой женщины есть свои ритуалы, правила и методы вернуть себе силу. Вашему вниманию 20 способов, которые вы можете дополнять и изменять, согласно вашим собственным критериям.

Общение с женщинами . Общение само по себе хорошо влияет на то, как вы себя чувствуете. А взаимный обмен энергией именно с другими женщинами очень усиливает прекрасную половину человечества.

. Общение само по себе хорошо влияет на то, как вы себя чувствуете. А взаимный обмен энергией именно с другими женщинами очень усиливает прекрасную половину человечества. Массаж . Женское тело просо нуждается в прикосновениях, а если еще и использовать массаж на регулярной основе, тогда не только ваше самочувствие улучшиться, а и тело наполниться необходимой энергией.

. Женское тело просо нуждается в прикосновениях, а если еще и использовать массаж на регулярной основе, тогда не только ваше самочувствие улучшиться, а и тело наполниться необходимой энергией. Парикмахерская и новая прическа . Волосы для женщины – это отражение ее мыслей и ее сила, как считали еще с давних времен. Совсем не обязательно делать какую-то кардинальную прическу, достаточно даже укладку сделать и улучшение настроения гарантированно.

. Волосы для женщины – это отражение ее мыслей и ее сила, как считали еще с давних времен. Совсем не обязательно делать какую-то кардинальную прическу, достаточно даже укладку сделать и улучшение настроения гарантированно. Новый маникюр . Как бы забавно не звучало, но такой простой способ увеличить женскую силу, как новый маникюр – работает. А еще отлично повышает самооценку и настроение.

. Как бы забавно не звучало, но такой простой способ увеличить женскую силу, как новый маникюр – работает. А еще отлично повышает самооценку и настроение. Прогулки на свежем воздухе . Связь с природой имеет большое целебное значение, а также здорово помогает привести мысли в порядок.

. Связь с природой имеет большое целебное значение, а также здорово помогает привести мысли в порядок. Музыка. Составьте плейлист из любимых песен и вдохновляйтесь ими, когда на душе тяжело или нет сил.

Какие вещи могут поднять настроение женщинам – смотрите видео:

Возьмите уроки вокала. Знали ли вы, что пение очищает горловую чакру, а также улучшает настроение. Караоке тоже не плохой вариант.

Знали ли вы, что пение очищает горловую чакру, а также улучшает настроение. Караоке тоже не плохой вариант. Медитации . Если вы все еще скептично относитесь к медитациям или просто не проболи еще их делать, тогда сейчас – самое подходящее время. Как и любые расслабляющие практики, медитации отлично поднимают уровень женской силы.

. Если вы все еще скептично относитесь к медитациям или просто не проболи еще их делать, тогда сейчас – самое подходящее время. Как и любые расслабляющие практики, медитации отлично поднимают уровень женской силы. Танцуйте . Не обязательно для этого идти в зал – включайте громко музыку и танцуйте дома, с подружками, детьми, сами. Это отличная вещь для усиления женской силы и сексуальности. И как бонус – необходимые физические нагрузки.

. Не обязательно для этого идти в зал – включайте громко музыку и танцуйте дома, с подружками, детьми, сами. Это отличная вещь для усиления женской силы и сексуальности. И как бонус – необходимые физические нагрузки. Йога . Практикуйте йогу и сможете научится успокаивать ум и наполняться силой.

. Практикуйте йогу и сможете научится успокаивать ум и наполняться силой. Пойдите в книжный магазин или просто почитайте книгу . Примечательно, что прогулки среди книжных полок вдохновляют женщину. А чтение, особенно каких-то историй о жизни людей, помогает здорово отвлечься и расслабиться.

. Примечательно, что прогулки среди книжных полок вдохновляют женщину. А чтение, особенно каких-то историй о жизни людей, помогает здорово отвлечься и расслабиться. Планируйте . Составление списка дел, покупок и ведение домашней бухгалтерии может также стать отличным источником вдохновения.

. Составление списка дел, покупок и ведение домашней бухгалтерии может также стать отличным источником вдохновения. Физическая нагрузка. Спорт – всегда хорошая идея. Он помогает не только иметь хорошую фигуру, а и отлично отвлекаться от проблем.

Дарите себе цветы . Не стоит ждать этого жеста от кого-то другого, возьмите и купите букет любимых цветов. Увидите, вам это понравится.

. Не стоит ждать этого жеста от кого-то другого, возьмите и купите букет любимых цветов. Увидите, вам это понравится. Благотворительность и милосердие . Накормите нуждающихся, купите одежду тем, кому она нужна, помогите тому, кто нуждается в вашей помощи и вы сами ощутите эту помощь внутри себя.

. Накормите нуждающихся, купите одежду тем, кому она нужна, помогите тому, кто нуждается в вашей помощи и вы сами ощутите эту помощь внутри себя. Водоемы и вода . Устройте себе отдых на реке, озере или у моря. Вы непременно получите мощный заряд энергии.

. Устройте себе отдых на реке, озере или у моря. Вы непременно получите мощный заряд энергии. Красивые наряды . Носите красивую одежду даже дома, наряжайтесь и любуйтесь собой.

. Носите красивую одежду даже дома, наряжайтесь и любуйтесь собой. Разберите завалы . Устройте генеральную уборку, выбросите ненужные вещи, сложите все красиво и выдохните.

. Устройте генеральную уборку, выбросите ненужные вещи, сложите все красиво и выдохните. Ведите дневник . Пишите туда все, что вы хотите – ваши эмоции, действия, благодарности.

. Пишите туда все, что вы хотите – ваши эмоции, действия, благодарности. Создайте альбом красивых фотографий. Гаджеты – это хорошо, но ничто не сравниться в бумажными фотографиями.

Тем временем мы выяснили, почему происходит манипуляция детьми: как выбраться из ловушки абьюзера.

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