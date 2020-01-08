Как женщине всегда оставаться желанной для своего мужчины: семь советов

Понимание жизни и самой себя добавляет соблазнительности

Как женщине оставаться желанной Фото: Pexels

Каждая женщина хочет оставаться желанной для своего мужчины и ловить на себе взгляды, как в первое время после знакомства. Но часто бытовые вопросы втягивают так, что женщина теряет себя, забывая о том, что ей нравится и чего ей хочется на самом деле. Как женщине всегда оставаться желанной для своего мужчины, знает психолог Анна Литвинчук.

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1. Не навязывайтесь

Желанные женщины умеют наслаждаться собой, они знают, что навязчивость плоха в первую очередь для них самих. Вместо того, чтобы кого-то преследовать, лучше заняться самосовершенствованием.

2. Контролируйте эмоции

Женщина, которая знает себе цену, не хандрит из-за того, что отношения с партнером не сложились или ее постигла очередная неудача. Они держат себя в руках и не тратят время и энергию, затаив обиды.

3. Не сплетничайте

Желанные женщины лучше проведут время с пользой, чем станут предаваться мелким сплетням. Помните, что сплетни и пустая болтовня — для школьниц, а не для женщины, с которой стоит считаться.

4. Не теряйте себя в отношениях

Желанные женщины не забывают о себе для того, чтобы осчастливить кого-то другого. У них есть своя личная жизнь за пределами отношений. Они не оставляют своих целей ради любви, не теряют свою уникальность.

5. Не забывайте о своих увлечениях

Желанные женщины прикладывают много усилий, чтобы добиться успехов во всем, и хобби — не исключение. Они не откладывают свои планы на завтра.

Как быть желанной для своего мужчины Фото: Pexels

6. Блесните эрудицией

Умные женщины, которые тонко чувствуют мир и окружающих, всегда желанны для своих мужчин. Их мудрость происходит из опыта, личных ошибок. Понимание жизни и самой себя действительно добавляет соблазнительности.

7. Любите себя

Если женщина любит себя и гордится своей женственностью, то она знает, что грация и элегантность — это не те качества, с которыми нужно идти на компромисс. Желанной женщину делает то, что она не думает о своих физических недостатках, а работает с тем, что имеет, и держит себя с элегантностью и шармом.

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