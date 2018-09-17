Как знаки зодиака разрушают себе жизнь

Читайте и не испытывайте судьбу – откажитесь от саморазрушения

Прочитайте про каждый знак зодиака и сделайте выводы. Фото: pixabay

В жизни каждого человека случаются сложные времена и далеко не у всех получается их легко пережить. Но выход есть всегда и его нужно искать. Вот только звезды тоже влияют на человека и на его желание к саморазрушению.

Овен

Разрушить жизнь в результате испытываемого негатива и пессимизма. Слишком короткий фитиль станет возможной причиной саморазрушения. В особенности не позволяйте тем или иным вещам оказывать негативное влияние на вас. Научитесь контролировать приступы гнева и не расстраиваться по пустякам. Пусть ничтожно малые неприятности с легкостью уходят из вашей жизни.

Телец

Привычка "все контролировать" способна разрушить вашу жизнь. По этой причине вам не удается жить и получать удовольствие от каждого прожитого вами дня. Согласитесь, что далеко не каждое событие требует контроля. Порой просто нужно пустить все на самотек. Не превращайте свою жизнь в драму.

Близнецы

Людям под знаком Близнецы свойственно саморазрушать собственную жизнь, оставаясь при этом в зоне комфорта. Вы чрезмерно инертны. Не стоит думать, что малейшие изменения – это к худшему, а монотонность и однообразие – это хорошо. Развитие и шаги вперед происходят за счет происходящих с вами изменений. При условии, что вы никогда не покинете зону своего комфорта, не наступит ваш личностный рост.

Рак

Проблема для людей под знаком Рак заключается в излишней вдумчивости и чувствительности по отношению к другим людям. Это причина является существенной помехой на пути вашего благополучия. Просто стоит понять, что лишние мысли ни к чему.

Ваша добродетель является образцовой, но не стоит перегибать палку и тем самым позволять вытирать о вас ноги. В противном случае вы будете не только разрушены, но и останетесь ни с чем.

Лев

Ваши поступки и действия отточены до мелочей, словно рабочий механизм. Вы наивным образом полагаете, что подобная "закрытость" и "замкнутость" является вашим преимуществом. На самом деле это не так. Нежелание проявлять свои собственные эмоции в общении с людьми ограждает вас от общества. Здорово, что вы способны контролировать свое эмоциональное состояние, но не стоит забывать о настоящих чувствах.

Дева

Самокритика и суждения – это настоящая Дева. Все неудачи вы принимаете на свой счет, уменьшая тем самым самооценку. Причина ваших недостатков (по вашему мнению) кроется в вашей личной некомпетентности по тому или иному вопросу.

Самое время понять: ввиду множества факторов вы не являетесь причиной собственных неудач и разочарований. Прекратите ругать и критиковать себя за это.

Весы

Ваша жизнь проходит под знаком "помоги другому". При этом вы всецело позволяете "наступать" на вас чужим мнением. В своей жизни вы привыкли угождать всем и каждому, забывая о себе. Стоит научить себя использовать в оценке происходящего свои собственные стандарты, но никак не стандарты чужих и посторонних вам людей.

Скорпион

Научитесь любить себя чуточку больше. Только тогда вы станете ценными для окружающих вас людей. Просто балуйте себя больше. В конце концов, будьте эгоистом. Только забота о себе позволяет выжить в этом сложном мире. Держите себя в тонусе, иначе останетесь не только позади, но и ни с чем.

Стрелец

Боязнь потерпеть неудачу, в конце концов, погубит вас самого. Вы словно игрок, размещаете свои фишки в тех областях, где вы наверняка чувствуете уверенность и долгожданный успех. При этом важно понимать, что только риск может привести к ожидаемому успеху. Не стоит из-за чувства страха терпеть неудачу и лишать себя всевозможных переживаний. Обуздайте страхи, взгляните им в лицо. Только так вы сумеете проверить свои силы.

Козерог

Вами управляет спортивный интерес ко всему, что происходит рядом или вокруг вас. При этом вы не устаете сравнивать себя с другими людьми. Помните, что всегда найдутся люди более успешные, что ни в коем случае не делает вас хуже. Перестаньте оглядываться по сторонам. Выберите свой путь и пройдите по нему до конца.

Водолей

Вами руководят мысли о прошлом. При этом главное понимать, что все пережитые вами неудачи не повторятся в будущем. Просто начните все с начала или, как говорится, с чистого листа. Самое время прекратить жить прошлым, а задуматься о теперешнем времени.

Рыбы

В вашем окружении есть люди, не достойные вашего внимания. Заведите знакомства с людьми из другого социального сословия, поскольку неправильное окружение препятствует вашей самореализации и раскрытию потенциала. Люди из вашего окружения не позволяют вам быть лучше, чем они.

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