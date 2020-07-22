Как знаки зодиака ведут себя в день своей свадьбы

Астрологи рассказали, как звезды влияют на людей

День свадьбы всегда очень волнительный и для жениха, и для невесты. А если само мероприятие происходит еще и не в камерной обстановке, а с большим количеством гостей, тамадой, различными обязанностями, то стресс может только увеличиваться. Но оказывается, что реакция на собственную свадьбу отличается у каждого человека еще и в зависимости от его знака зодиака. Астрологи пояснили, как каждый знак зодиака ведет себя в день своей же свадьбы.

Овен

Они любят бурное веселье по всем правилам. Поэтому готовы начинать гулять с раннего утра и продолжить до поздней ночи.

Телец

Они сильно нервничают. Поэтому весь день у них пройдет в переживаниях о том, что может пойти не так.

Близнецы

Они очень смущаются. Поэтому им будет сильно не по себе от того, что все постоянно смотрят на них.

Как знаки зодиака ведут себя в день своей свадьбы Фото: Depositphotos

Рак

Они любят поплакать. Поэтому всю свадебную церемонию они проведут со слезами на глазах.

Лев

Они любят находиться в центре внимания. Поэтому всю свою свадьбу они будут наслаждаться славой, получая комплименты и позируя фотографу.

Дева

Они любят, чтобы все было правильно. Поэтому всю свадьбу они будут переживать и контролировать, чтобы все прошло идеально.

Как знаки зодиака ведут себя в день своей свадьбы Фото: instagram.com/oliviaculpo

Весы

Они любят, чтобы к ним относились по-царски. Поэтому всю свою свадьбу они будут требовать к себе подобающего отношения.

Скорпион

Они порой ведут себя как клоуны. Поэтому неудивительно, что всю свадьбу они будут пытаться поддерживать всех в хорошем настроении и веселье.

Стрелец

Они настоящие нарушители порядка. Поэтому они будут активно будоражить и заводить гостей на танцы, конкурсы и различное веселье на протяжении всего дня и ночи.

Как знаки зодиака ведут себя в день своей свадьбы Фото: Pexels

Козерог

Они очень страстные. Поэтому неудивительно, если гости будут видеть их только часть вечера. Вторую часть они предпочтут уединиться, чтобы не сдерживать свою страсть.

Водолей

Они настоящие чудаки. Поэтому им будет абсолютно все равно, что подумают окружающие, потому что они хотят отлично провести время.

Рыбы

Они мечтатели и романтики. Поэтому они будут считать, что это самый лучший день в их жизни.

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