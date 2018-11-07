Какая проблема возникает у людей, которые пытаются изменить свою жизнь: ответ психолога

Михаил Лабковский ответил на распространенный вопрос его клиентов и читателей

Научитесь понимать свои желания. Фото: pixabay

Многие люди, которые пытаются изменить свою жизнь, сталкиваются с проблемой незнания своих истинных желаний.

Об этом написал психолог Михаил Лабковский, который ответил на часто задаваемый вопрос: "Михаил, вот я начал/а жить по вашим правилам, стараюсь делать только то, чего я хочу, но столкнулся/лась с новой проблемой. Я НЕ ЗНАЮ чего именно я хочу. Как с этим справиться?".

По словам психолога, это великий навык – понимать свои желания. На самом деле это не ерунда.

"Сама способность понимать свои желания – это такая суперспособность, позволяющая человеку РЕАЛЬНО ПРИСЛУШИВАТЬСЯ К СЕБЕ. Это как раз та ОСОЗНАННОСТЬ, о которой говорят различные восточные учения, философские течения и так далее. Это способ жить СЛУШАЯ СЕБЯ. Жить ВНУТРИ МОМЕНТА. С полным погружением в действительность, причем – в ту действительность, которая делает вас СЧАСТЛИВЫМИ", – подытожил Лабковский.

Ранее сайт Сегодня.Lifestyle сообщал про то, что психолог пояснил, что именно человеку можно считать своим достижением в жизни. По словам Михаила Лабковского, материальные ценности здесь совсем ни при чем.