Какая связь между деньгами и счастьем: необычный ответ

Взгляд на многие вещи зависит от вашей самооценки

Особой связи между деньгами и счастьем нет Фото: stocksnap.io

Ответ на вопрос, существует ли связь между деньгами и счастьем, вроде и очевидный: когда у человека много денег он радуется, когда их мало – он грустит, но не однозначный. Примечательно, что ранее ученые выяснили, что счастье можно купить за деньги. Но психолог Михаил Лабковский пояснил, от чего вообще зависит отношение человека к деньгам.

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В Instagram он написал, что оказывается, люди чувствуют себя несчастными в контексте богатства и безденежья только в одном случае – если им указывают на их бедность.

"Грубо говоря, если кругом у всех плюс-минус одинаковый достаток, человеку всего хватает и его совершенно не беспокоят сверхзаработки. А если в обществе существует серьезное экономическое расслоение, то у людей, которые находятся в "несостоятельном" полюсе, резко падает самооценка и вера в себя", – пояснил психолог.

Еще интересней выглядит история с богачами, говорит Михаил. Оказывается, есть определенная сумма, после которой повышение дохода уже человека совершенно не радует. Пик удовлетворенности жизнью, по словам ученых, это 95 тысяч долларов в год.

"Как видите, никакие миллионы счастья не прибавят – достаточно, чтобы хватало на путешествия, одежду, которая нравится и приятное времяпрепровождение. Есть и другие ситуации: когда человек не способен себя прокормить", – пишет Лабковский.

В то же время психолог поясняет, что многие грешат на экономику, сложную ситуацию в стране и так далее, но в дикой природе, животное, которое не способно добыть себе еду – погибает. А значит, если не брать какие-то тяжелые, экстремальные случаи, вроде пожара, тяжелой болезни родственника и так далее, любой взрослый, здоровый человек способен обеспечивать себя. ⠀

Главным ответом на все вопросы о деньгах, их количестве, влиянии на жизнь является исключительно уровень вашей самооценки и тревожности, поясняет психолог.

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