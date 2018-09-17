Какая связь между мурашками по коже и счастливой жизнью: необычное исследование

Ученые пытались выяснить различия в уровне жизни тех, кто ощущает мурашки по коже во время прослушивания музыки

Ученые проводили новое исследование на концертах. Фото: pixabay

Между мурашками по коже, высоким уровнем счастья и здоровья в течение жизни существует связь. Это выяснили исследователь Мэтью Сакс из Гарварда и профессор Оксфордского университета Робин Мерф, передает "Новое время".

Исследование было проведено этим летом во время музыкальных фестивалей Рединг и Лидс в Великобритании.

Таким образом ученые пытались выяснить различия в уровне жизни тех, кто ощущает мурашки по коже во время прослушивания музыки и тех, кому не знакомо это состояние. Они оценивали ответы 100 добровольцев, которые посещали концерты с живой музыкой, а также отслеживали физиологические реакции участников исследования с помощью специального монитора.

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В результате выяснилось, что те добровольцы, которые ощущали мурашки от живой музыки, имели более крепкое здоровье, а также более высокий уровень счастья. По данным исследователей, мурашки по коже наблюдались у 55 процентов участников эксперимента, преимущественно у женщин, которые чаще проявляли эмоциональный отклик на живую музыку, чем мужчины.

Кроме того, тех участников исследования, которые испытали мурашки по коже во время фестиваля как минимум один раз, описывали, как более приятных и чутких собеседников.

"Результаты нашего исследования абсолютно феноменальны и позволяют определить черты личности, которыми обладают люди, ощущающие мурашки по коже. Мы установили, что мурашки могут свидетельствовать об общем благополучии человека, о его хорошем настроении, крепком здоровье и более высоким уровнем счастья в течение жизни в сравнении с теми, кому это состояние не знакомо", – говорит Робин Мерфи.

Тем временем другие ученые выяснили, как оттенки в интерьере влияют на настроение. По словам исследователей, ранее лишь предполагалось, что оттенки в интерьере могут оказывать влияние на психоэмоциональное состояние человека.