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Какие черты характера у женщин привлекают мужчин

Это действует на парней как магнит

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:16
Парню любят девушек с хорошим чувством юмора
Парню любят девушек с хорошим чувством юмора
Фото: Depositphotos

Когда мужчина влюбляется в женщину, он начинает замечать в ней гораздо больше, чем просто ее внешнюю привлекательность. Есть черты характера, которые действуют на парней как магнит, пишет сайт Women Working.

  • Чувство юмора

Жизнь – это вызов, но наличие чувства юмора означает, что вы способны увидеть что-то хорошее даже в самые непростые времена.

  • Интересный собеседник

Вряд ли вы решитесь познакомить со своей мамой или сводить в хороший ресторан девушку, которая привыкла общаться на повышенных тонах и с обильным использованием нецензурных слов.

Люди стараются избегать громких и сквернословящих персонажей. Такое поведение свидетельствует о том, что подобным личностям не хватает яркости, которую они пытаются компенсировать вот таким образом. На их фоне выигрышно смотрятся женщины, выражающие свои мысли ясно и спокойно. Такая женщина в отношениях обычно занимает активную, самодостаточную позицию.

  • Загадка

Есть причина, по которой нас тянет к неизвестному. Таинственность, которая заключается в женщине, стимулирует природное любопытство и возбуждает чувства.

Женщина, которую можно изучать грань за гранью, активизирует наше воображение. Поэтому постарайтесь воздержаться, если это возможно, и не представать сразу же открытой книгой. Оставьте место для загадки, делитесь своими тайнами постепенно.

  • Элегантность

Элегантная женщина заботится о своей внешности, гигиене и манерах, но не одержима ими. Она стремится, чтобы люди чувствовали себя желанными гостями, чтобы им было комфортно рядом с ней, потому что она нежная, вежливая и заботливая.

Напомним, ранее мы писали, почему женщины выбирают одиночество: история психолога. Кроме этого, сайт "Сегодня" рассказывал, откуда берется одиночество: неожиданный ответ ученых.

Смотрите видео – портрет сознательного одиночки:

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Источник: Сегодня
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