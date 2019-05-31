Какие документы нужны для детского садика в Украине 2019

Узнайте, какие необходимо подготовить документы в садик по Украине в 2019 году и какой порядок оформления ребенка

Нужна ли прописка ребенку для садика в Украине 2019 Фото: Pixabay

Все необходимые документы в детский садик в Украине следует готовить и собирать заранее. Имейте в виду, что в нашей стране очереди в детские садики большие, желающих отдать своих деток в дошкольные учреждения много, а вот мест в этих самых садиках на всех не хватает.

Как проводят последний день в садике – смотрите видео:

На самом деле, каждый ребенок дошкольного возраста в Украине может воспользоваться правом на бесплатное дошкольное образование в государственных и коммунальных дошкольных учреждениях. Это право гарантировано Конституцией Украины, законами Украины "Об образовании" и "О дошкольном образовании".

Но вот на деле в большинстве населенных пунктов Украины существует дефицит свободных мест в садиках. Поэтому ребенка стоит внести в очередь чуть ли не с момента рождения, чтобы по достижении им 2-месячного возраста иметь возможность попасть в ясли, а с 3 лет – отправиться в детский садик.

Читайте также Какие документы нужны для поступления в школу в Украине

Для удобства родителей в течение нескольких лет в Украине существует электронная регистрация в учреждения дошкольного образования. Чтобы зарегистрировать ребенка, необходимо зайти на сайт и пройти эту процедуру в онлайн-режиме. Это займет у вас ровным счетом 5 минут. А затем можно готовить документы для подачи в выбранный детский сад и дожидаться своей очереди.

Какие необходимы документы в садик в Украине в 2019 году?

заявление родителей или лиц, которые их заменяют;

оригинал и копия паспорта законного представителя;

оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка;

медицинская справка о состоянии здоровья малыша, которая оформляется педиатром после получения им заключений узких специалистов и результатов анализов;

медицинская справка участкового педиатра об эпидемиологическом окружении и отсутствии инфекционных заболеваний, которая действительна в течение всего 3 дней.

оригинал и копия документа, свидетельствующего о наличии льгот в детский сад 2019 в Украине, если они есть у ребенка;

при оформлении ребенка в инклюзивную группу также потребуется направление местного управления образования и заключение психолого-медико-педагогической консультации.

Многих родителей интересует вопрос, нужна ли прописка ребенку для садика в Украине 2019. В списке необходимых для зачисления документов прописка не значится, поэтому предоставлять ее не нужно. Не принять ребенка в садик из-за отсутствия регистрации не могут.

Ранее мы рассказывали, что Джейми Оливер посвятил рецепт десерта новорожденному королевскому ребенку.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram