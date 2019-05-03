Какие документы нужны для поступления в школу в Украине 2019

Запись в школу 2019-2020 в Украине: узнайте, когда и какие нужны документы, чтобы отправить ребенка в школу

Запись в школу в 2019 году в Украине Фото: Pixabay

Когда подавать документы в школу в 2019 году? Каковы правила приема в первый класс в 2019-2020 учебном году в Украине? Когда записывать ребенка в школу на 2019 год? Какие документы нужны для первоклассника? С приближением нового учебного года все эти вопросы становятся все более актуальными и волнующими для родителей будущих первоклассников. Узнайте ответы в нашей статье.

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Прием детей в школу осуществляется в соответствии с Порядком зачисления, отчисления и перевода учащихся в государственные и коммунальные учебных заведений для получения полного общего среднего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Украины № 367 от 16.04.2018 года.

Итак, каковы правила приема в первый класс в 2019-2020 учебном году в Украине? Для начала определитесь, в какую школу вам следует отправлять ребенка, согласно территории вашего проживания. Местные органы исполнительной власти закрепляют за школами соответствующие территории обслуживания и до начала учебного года учитывают учащихся, которые будут их посещать.

Так что при приеме документов в школу предпочтение будет отдаваться тем детям, которые зарегистрированы на данной территории. А вот если останутся свободные места, тогда в большинстве школ прием детей с других территорий проводится методом жеребьевки. Документы следует успеть подать в школу до 31 мая 2019 года.

Какие необходимо подготовить документы в школу в 1 класс в 2019 в Украине:

заявление одного из родителей (или законных представителей) о приеме ребенка в школу на имя директора школы;

копия свидетельства о рождении ребенка;

медицинская справка установленного образца (форма 086-1/о "Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра");

любой документ, подтверждающий место жительства ребенка, или справка о регистрации места проживания ребенка или одного из его родителей, или законных представителей.

Зачисление ребенка с особыми образовательными потребностями в инклюзивный или специальный класс производится на основании вывода о комплексной психолого-педагогической оценки развития ребенка или выписки из протокола заседания психолого-медико-педагогической консультации.

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