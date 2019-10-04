Какие имена приносят успех: научный ответ

Ученый утверждает, что есть и гендерные особенности выбора имени

Легкие имена имеют успех Фото: Pexels

Чем легче произносится имя, тем его обладатель позитивнее воспринимается и имеет больше успех. Об этом рассказал врач, кандидат медицинских наук Андрей Беловешкин. По его словам, первым важнейшим критерием как имени, так и фамилии будет легкость ее произношения, который работает во всех культурах. К слову, мы выяснили, как назвать девочку в октябре 2019 года: красивые женские имена.

Какие необычные имена для детей самые популярные среди родителей – смотрите видео:

В Facebook ученый рассказал, что обладатели более легко произносимых имен и фамилий имеют больше шансов получить кредит, выше зарплату и даже сделать карьеру.

"Так в США адвокаты с более простыми именами оказались более успешными. Любопытно, что инвесторы также больше доверяют людям с более легко произносимыми фамилиями и именами, и готовы давать им на 10% денег больше", – рассказал Беловешкин.

Интересно также, что красивые имена студентов обеспечивают им более высокие баллы за письменные работы, а также увеличивают шансы быть принятыми на работу, отмечает ученый.

В то же время Андрей утверждает, что есть еще и гендерные особенности выбора имени.

"Установлено, что типично мужские или женские имена делают людей более привлекательными, а имена, которые могут быть у обоих полов – менее привлекательными", – поясняет Беловешкин.

Ученый дает родителям небольшие рекомендации по выбору имени для детей:

чем короче или легче произносится имя, тем лучше (легкость произношения важнее длины имени).

чем более международное имя, тем лучше (вы же не знаете, где именно будет жить ребенок).

чем легче произнести имя, тем лучше.

имя желательно должно быть типичным для среды проживания ребенка, а новые тренды в именах могут привести к нежелательным эффектам.

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