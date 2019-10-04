Какие имена приносят успех: научный ответ
Ученый утверждает, что есть и гендерные особенности выбора имени
Чем легче произносится имя, тем его обладатель позитивнее воспринимается и имеет больше успех. Об этом рассказал врач, кандидат медицинских наук Андрей Беловешкин. По его словам, первым важнейшим критерием как имени, так и фамилии будет легкость ее произношения, который работает во всех культурах. К слову, мы выяснили, как назвать девочку в октябре 2019 года: красивые женские имена.
Какие необычные имена для детей самые популярные среди родителей – смотрите видео:
В Facebook ученый рассказал, что обладатели более легко произносимых имен и фамилий имеют больше шансов получить кредит, выше зарплату и даже сделать карьеру.
"Так в США адвокаты с более простыми именами оказались более успешными. Любопытно, что инвесторы также больше доверяют людям с более легко произносимыми фамилиями и именами, и готовы давать им на 10% денег больше", – рассказал Беловешкин.
Интересно также, что красивые имена студентов обеспечивают им более высокие баллы за письменные работы, а также увеличивают шансы быть принятыми на работу, отмечает ученый.
В то же время Андрей утверждает, что есть еще и гендерные особенности выбора имени.
"Установлено, что типично мужские или женские имена делают людей более привлекательными, а имена, которые могут быть у обоих полов – менее привлекательными", – поясняет Беловешкин.
Ученый дает родителям небольшие рекомендации по выбору имени для детей:
- чем короче или легче произносится имя, тем лучше (легкость произношения важнее длины имени).
- чем более международное имя, тем лучше (вы же не знаете, где именно будет жить ребенок).
- чем легче произнести имя, тем лучше.
- имя желательно должно быть типичным для среды проживания ребенка, а новые тренды в именах могут привести к нежелательным эффектам.
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