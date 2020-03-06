Какие навыки нужно развивать, чтобы стать успешным в своей профессии: практические советы

Чтобы начать развиваться как журналист – не обязательно ждать окончания университета

Телеведущий информационно-аналитического еженедельника "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" на телеканале "Украина" Олег Панюта поделился своим журналистским опытом на мастер-классе для студентов Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова.

Телеведущий Олег Панюта со студентами Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

На встречу с известным телеведущим пришли не только будущие журналисты, но и филологи, историки и все те, кто мечтает построить карьеру в медиа-сфере. Ведущий поделился со студентами практическими советами, как уже сейчас начать свой профессиональный путь, и какие навыки нужно развивать, чтобы стать успешным в своей профессии.

Мастер-класс проходил в формате активного диалога. Присутствующие интересовались, как организована работа редакции, какие темы приносят высокие рейтинги, как найти баланс между положительными новостями и негативными, а также о событиях, которые имели личное влияние на ведущего в течение его долгой телевизионной карьеры.

Олег Панюта обратил особое внимание на новые инструменты поиска и обработки информации, которые используют сегодня журналисты, а также о том, какое существенное влияние сейчас имеют социальные сети, в частности Facebook. А также мотивировал студентов, имеющих способности к тележурналистике, серьезно задуматься над тем, чтобы начать заниматься видеоблогингом и завоевывать пространство YouTube.

Олег Панюта в университете им М.П.Драгоманова Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Сейчас, чтобы начать развиваться в профессии журналиста – не обязательно ждать окончания университета.

"Есть столько инструментов и платформ, можно уже сейчас брать телефон в руки и готовить полноценные сюжеты. А кто видит в себе силы и талант видеоблогера – почему бы нет. Так у вас есть больше шансов, что вас заметят редакторы или продюсеры каналов. Главное – любить всем сердцем свое дело", – отметил ведущий.

В конце встречи студенты имели возможность лично спросить или посоветоваться с ведущим по различным профессиональным вопросам, взять автографы и сфотографироваться.

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