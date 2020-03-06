Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Какие навыки нужно развивать, чтобы стать успешным в своей профессии: практические советы

Чтобы начать развиваться как журналист – не обязательно ждать окончания университета

Варвара Левская
Сегодня, 10:00

Телеведущий информационно-аналитического еженедельника "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" на телеканале "Украина" Олег Панюта поделился своим журналистским опытом на мастер-классе для студентов Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова.

Телеведущий Олег Панюта со студентами
Телеведущий Олег Панюта со студентами
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

На встречу с известным телеведущим пришли не только будущие журналисты, но и филологи, историки и все те, кто мечтает построить карьеру в медиа-сфере. Ведущий поделился со студентами практическими советами, как уже сейчас начать свой профессиональный путь, и какие навыки нужно развивать, чтобы стать успешным в своей профессии.

Мастер-класс проходил в формате активного диалога. Присутствующие интересовались, как организована работа редакции, какие темы приносят высокие рейтинги, как найти баланс между положительными новостями и негативными, а также о событиях, которые имели личное влияние на ведущего в течение его долгой телевизионной карьеры.

Читайте также:
Таня Рубан: "Я не жертвую временем с детьми ради карьеры"

Олег Панюта обратил особое внимание на новые инструменты поиска и обработки информации, которые используют сегодня журналисты, а также о том, какое существенное влияние сейчас имеют социальные сети, в частности Facebook. А также мотивировал студентов, имеющих способности к тележурналистике, серьезно задуматься над тем, чтобы начать заниматься видеоблогингом и завоевывать пространство YouTube.

Олег Панюта в университете им М.П.Драгоманова
Олег Панюта в университете им М.П.Драгоманова
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Сейчас, чтобы начать развиваться в профессии журналиста – не обязательно ждать окончания университета.

"Есть столько инструментов и платформ, можно уже сейчас брать телефон в руки и готовить полноценные сюжеты. А кто видит в себе силы и талант видеоблогера – почему бы нет. Так у вас есть больше шансов, что вас заметят редакторы или продюсеры каналов. Главное – любить всем сердцем свое дело", – отметил ведущий.

В конце встречи студенты имели возможность лично спросить или посоветоваться с ведущим по различным профессиональным вопросам, взять автографы и сфотографироваться.

Подборка необычных и очень редких профессий – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как телевидение может изменить жизнь: Ирина Фролова рассказала о знакомстве с мужем и ритуалах в семье.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп работы и карьеры на март 2020 года для всех знаков зодиака Профессия «айтишника» в Украине: почему о ней ходит столько мифов Не только IT: эксперты о том, какие профессии нужны в Украине Работа в Украине: какие специалисты вскоре будут на вес золота
работа учеба профессии журналистика навыки
Реклама

Новости партнеров

Кароль после фото подруги Дана Балана показала себя в жанре ню
Кароль после фото подруги Дана Балана показала себя в жанре ню
Звезда
Звезда "Великолепного века" расставила ноги на фоне Лувра
Самые полезные овощные соки: 3 простых рецепта
Самые полезные овощные соки: 3 простых рецепта
Чистим грязную сковороду от нагара: нужна только зубная паста
Чистим грязную сковороду от нагара: нужна только зубная паста

Популярные статьи

Сегодня, 10:05Food

Великий пост 2020: три рецепта салатов из свеклы

Вчера, 15:04Travel

Безвизовые страны для украинцев в 2020 году: полный список

Вчера, 12:55Шоу-бизнес

"Дорогие друзья, очень нужна помощь": дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к поклонникам

Вчера, 12:53Fun

Девушка пересадила вазон и случайно узнала, что два года жила во лжи

Вчера, 11:45Food

Что приготовить на 8 Марта: простые рецепты для праздничного ужина

4 мартаFood

Великий пост 2020: полезное меню на день

4 мартаFun

Корги, которые ненавидят жизнь: 9 забавных фото

4 мартаFun

Поздравления с наступающим 8 Марта: красивые стихи и SMS

4 мартаTravel

Увидевший весь мир украинец назвал самую счастливою страну

4 мартаFun

Популярный телеведущий случайно вышел в прямой эфир голым

4 мартаFood

Меню на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

4 мартаШоу-бизнес

"У нас были очень критические моменты": Руслана рассказала об отношениях с мужем

3 мартаСтиль

Какую прическу сделать на 8 Марта: красивые идеи для разной длины волос

3 мартаEvents

Будет ли выходной на 8 Марта в Украине 2020

3 мартаШоу-бизнес

За сердце "Холостяка" поборется участница популярного шоу: фото эффектной блондинки

3 мартаFun

Когда Вербное воскресенье в 2020 году: дата и главные традиции праздника

Новости партнеров

Чесночные булочки в духовке из дрожжевого теста
Чесночные булочки в духовке из дрожжевого теста
Котлеты из рыбных консервов с рисом: будете в восторге
Котлеты из рыбных консервов с рисом: будете в восторге
Жареный карась без костей: рецепт подсмотрели в Якутии
Жареный карась без костей: рецепт подсмотрели в Якутии
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Ей восхищались мужчины, подражали женщины, но забыли ее дети
Ей восхищались мужчины, подражали женщины, но забыли ее дети
Какие лекарства превращаются в яд в сочетании с алкоголем
Какие лекарства превращаются в яд в сочетании с алкоголем
Названа причина возрастного роста живота
Названа причина возрастного роста живота
Как сохранить здравый ум до старости: назван способ
Как сохранить здравый ум до старости: назван способ